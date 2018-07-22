«Шелковый путь-2018»: как «Соболь» «Мамонта» заправлял

От 300-километрового спецучастка в окрестностях Астрахани, который открывал ралли «Шелковый путь-2018», ждали многого. Но никто и предположить не мог, что в первый же день недельной гонки проблемы будут почти у всех гонщиков!
Артем Орлов

Первым на дистанцию ушел катарец Нассер Аль-Аттия и, кажется, пилот Toyota стал единственным, кто без проблем преодолел спецучасток. Отметив большое количество неровностей и то, что при старте первым невозможно контролировать свой темп относительно соперников, новый лидер «Шелкового пути» начал подготовку к марафонскому этапу.

Другим же предстояло решать выпавшие на их долю проблемы. Гарри Хант не смог реализовать потенциал своего багги Peugeot, который идеально подходил этим дорогам, из-за того, что британец пробил колесо. Никак не мог поднять свой MINI для замены покрышки и араб Язид Аль-Раджи — на этом тоже было потеряно время.

Гораздо более драматично сложился день для Нани Ромы. Опытнейший испанец, который дебютировал на «Шелковом пути», вынужден был сойти из-за проблем со здоровьем. По разным версиям то ли дала о себе знать старая травма шеи, которую пилот повредил в аварии на Dakar-2018, то ли гонщик получил пищевое отравление накануне… В итоге врачи рекомендовали ему остановиться на самом старте российского ралли-марафона.

Но не только технические неполадки и проблемы со здоровьем мешали гонщикам. Француз Маттье Серрадори встал на трассе из-за закончившегося топлива и его на буксире к финишному створу дотащил Андрей Рудской. Примечательно, что на Africa Eco Race Рудского буквировал Серрадори, когда у россиянина закончилось топливо! Долг платежом красен, что и подтвердил «Шелковый путь-2018».

Новые «Соболи» быстры в умелых руках, но пока у машин есть детские болезни.

ГАЗ всегда придет на помощь

Одним из главных героев субботы на «Шелковом пути» стала команда «ГАЗ Рейд Спорт». Во-первых, экипаж Ивана Самарина продемонстрировал блестящую скорость и лишь небольшие технические проблемы помешали пилоту показать все, на что он способен. Увы, из-за поломки машины потерял время Болеслав Левицкий на «Садко Next», но он, как и рулевой второго грузовика Михаил Шкляев, был очень быстр.

А вот «Соболь» под управлением Александра Русанова продемонстрировал не только отменный темп на дистанции, но и джентльменский подход к ведению гонки. Все дело в том, что экипаж маленького «Соболя» поделился запасом собственного топлива с «Мамонтом» — гоночным грузовиком Renault голландца Мартина ван ден Бринка, который из-за протечки в топливной системе лишился всей солярки…

Правда, помощь российского экипажа не надолго продлила гонку пилота Mammoet Rallysport: через десяток с небольшим километров голландские гонщики умудрились оторвать на своем грузовике мост. И когда все остальные уже направлялись в сервис-парк, к несчастному ван ден Бринку спешил его грузовик-техничка.

Ну а организаторы «Шелкового пути» на вечернем брифинге, подводя итоги дня, отдельно отметили экипажи Александра Русанов и Андрея Рудского за то, что те не бросили соперников в беде на трассе.

Шины BF Goodrich All Terrain T/A блестяще проявляют себя на гоночных «Соболях» – не перегреваются при низком давлении, прекрасно работают на песке и ведь это обычная резина, а не гоночные покрышки!

Нифонтова выигрывает, а Карякин ломается

В категории T2 для почти серийных внедорожников сюрприз преподнес фаворит. Японец Акира Миура сошел практически сразу после старта — подвела трансмиссия. Но пошатнувшееся было знамя Toyota подхватила Анастасия Нифонтова! Россиянка в дебютном для себя ралли-марафоне выиграла свой первый же спецучасток — неплохо для девушки, только-только пересевшей на гоночный внедорожник с мотоцикла!

Увы, другому представителю мотоспорта не повезло. Российский победитель Dakar в классе ATV Сергей Карякин финиш в субботу на «Шелковом пути» увидел только благодаря пилоту из Туркменистана Шамирату Гурбанову — он дотянул на буксире сломавшийся мотовездеход екатеринбуржца совсем не так рассчитывавшего начать гонку.

«КАМАЗ-мастер» лидирует, но МАЗ наступает

Не слишком удачно дела сложились для «КАМАЗ-мастер». Дмитрий Сотников хоть и возглавил гонку, а Андрей Каргинов идет третьим, но второй — МАЗ Сергея Вязовича и еще один белорусский экипаж Алексея Вишневского. У Айрата Мардеева и Эдуарда Николаева, выступающего на капотном КамАЗе, возникли техпроблемы и их устранение отняло немало времени. А еще, говорят, не один Рома стал жертвой пищевого отравления — вместе с Нани мучались и некоторые члены «КАМАЗ-мастер»…

Сергей Карякин до старт был настроен оптимистично, но победа на Dakar не гарантирует ничего на «Шелковом пути».

Дальше — без механиков

На удивление убойным оказался первый день «Шелкового пути-2018», а ведь уже следующий этап — воскресный отрезок из Астрахани в Элисту — будет марафонским. Это означает, что гоночным экипажам придется преодолеть 483 километров дистанции и заночевать в Калмыкии, где не будет механиков. Весь ремонт придется осуществлять силами экипажей и только с теми запчастями, что есть на борту машин. А потом гонщикам возвращаться в Астрахань и только спортивные боги знают, сколько экипажей останется в строю после второго и третьего дней ралли-марафона.

бездорожье, автоспорт, гонки, коммерческий транспорт
22 июля 2018
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