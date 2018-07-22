«Шелковый путь-2018»: как «Соболь» «Мамонта» заправлял

Первым на дистанцию ушел катарец Нассер Аль-Аттия и, кажется, пилот Toyota стал единственным, кто без проблем преодолел спецучасток. Отметив большое количество неровностей и то, что при старте первым невозможно контролировать свой темп относительно соперников, новый лидер «Шелкового пути» начал подготовку к марафонскому этапу.

Другим же предстояло решать выпавшие на их долю проблемы. Гарри Хант не смог реализовать потенциал своего багги Peugeot, который идеально подходил этим дорогам, из-за того, что британец пробил колесо. Никак не мог поднять свой MINI для замены покрышки и араб Язид Аль-Раджи — на этом тоже было потеряно время.

Гораздо более драматично сложился день для Нани Ромы. Опытнейший испанец, который дебютировал на «Шелковом пути», вынужден был сойти из-за проблем со здоровьем. По разным версиям то ли дала о себе знать старая травма шеи, которую пилот повредил в аварии на Dakar-2018, то ли гонщик получил пищевое отравление накануне… В итоге врачи рекомендовали ему остановиться на самом старте российского ралли-марафона.

Но не только технические неполадки и проблемы со здоровьем мешали гонщикам. Француз Маттье Серрадори встал на трассе из-за закончившегося топлива и его на буксире к финишному створу дотащил Андрей Рудской. Примечательно, что на Africa Eco Race Рудского буквировал Серрадори, когда у россиянина закончилось топливо! Долг платежом красен, что и подтвердил «Шелковый путь-2018».