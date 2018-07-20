Осторожно, мошенники: автовладельцы предупреждают о новом смс-разводе

Фото: thoughtcatalog.com
Автомобилисты жалуются на форумах, что им с незнакомых номеров начали «прилетать» SMS-сообщения с уведомлениями о неоплаченных штрафах. По их словам, в электронных весточках указываются регистрационные знаки транспортного средства и сумма, которую необходимо внести. При этом ни номера постановления, ни даты его вынесения нет. Неужели Россию накрыла новая волна мошенничества?
Виктория Базылева

О том, что к информации, полученной посредством SMS-сообщения с подозрительного номера, нужно подходить с особой осторожностью, знают все. Как только жулики не изощряются! Они оповещают мирных граждан о том, что их родственники, якобы, попали в беду; притворяются представителями крупных банков, которым срочно необходим пин-код карты клиента; сообщают о денежном выигрыше и тому подобное.

И коли время от времени рождаются все новые схемы, значит система выкачивания денег у населения посредством SMS все еще работает — люди ведутся. Не исключено, что рассылка сообщений с уведомлениями о неоплаченных штрафах — очередной способ наживы, придуманный злоумышленниками. Впрочем, этим подозрительным «письмам» есть и другое объяснение.

Стоит обратить внимание на то, что волнения моторизованных граждан носят пока единичный характер, о массовых жалобах речи нет. И не значит ли это, что жульнические SMS — не более, чем преувеличения мнительных автовладельцев? Как известно, сейчас существует бесчисленное множество различных приложений и сайтов, где можно проверять штрафы ГИБДД. Может, это их рук дело?

Фото: www.alraimedia.com

Порой автомобилисты даже не задумываются о том, что предоставляя «левым» порталам свои личные данные — в том числе госномер и телефон — они тем самым сами дают разрешение на рассылку каких-либо SMS. Так что прежде, чем сеять панику, стоит обратиться к государственным службам — таким, как Госуслуги, а лучше сразу ГИБДД — чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов. Да и вообще пользоваться желательно только ими.

Если никаких задолженностей перед государством нет, то и переживать нечего. Если есть — имеет смысл их погасить или обжаловать в случае необходимости. Навязчивых уведомителей же следует безжалостно «кинуть» в черный список. А еще лучше постараться вспомнить, откуда SMS чисто теоретически могут прилетать, и отписаться от рассылки.

Кстати сказать, Госуслуги тоже не отстают от прогресса: при желании автовладелец может подключить на портале SMS-оповещения о новых штрафах. Сообщения, поступающие от этой службы, содержат в себе всю необходимую для оплаты нарушения информацию. Что удобно, поскольку «электронные телеграммы» добираются до адресата значительно оперативнее, нежели бумажные письма.

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21 июля 2018
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