Осторожно, мошенники: автовладельцы предупреждают о новом смс-разводе

О том, что к информации, полученной посредством SMS-сообщения с подозрительного номера, нужно подходить с особой осторожностью, знают все. Как только жулики не изощряются! Они оповещают мирных граждан о том, что их родственники, якобы, попали в беду; притворяются представителями крупных банков, которым срочно необходим пин-код карты клиента; сообщают о денежном выигрыше и тому подобное.

И коли время от времени рождаются все новые схемы, значит система выкачивания денег у населения посредством SMS все еще работает — люди ведутся. Не исключено, что рассылка сообщений с уведомлениями о неоплаченных штрафах — очередной способ наживы, придуманный злоумышленниками. Впрочем, этим подозрительным «письмам» есть и другое объяснение.

Стоит обратить внимание на то, что волнения моторизованных граждан носят пока единичный характер, о массовых жалобах речи нет. И не значит ли это, что жульнические SMS — не более, чем преувеличения мнительных автовладельцев? Как известно, сейчас существует бесчисленное множество различных приложений и сайтов, где можно проверять штрафы ГИБДД. Может, это их рук дело?