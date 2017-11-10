«Жигули» на базе Mercedes и других авто продаются за 1,7 млн. рублей

Взяв за основу днище и заднюю подвеску от Mercedes, некий умелец воткнул в свою автофантазию вазовские коробку передач и движок объемом 1,7 литра, рулевое управление от SsanпYong, сиденья от Chrysler, светотехнику от различных грузовиков и мотоциклов, а так же использовал в производстве чудо-техники 100 кг. Различных пластмассовых деталей. При этом «мерсовский» кардан был укорочен, корейская рулевая удлинена, а к штатному «жигулевскому» радиатору добавился еще один.

Любопытно, что по документам это «лего» значится как ВАЗ-2101 1974 года выпуска. Честно говоря, с трудом верится, что эта «копейка» найдет своего покупателя, даже если все изменения, внесенные в ее конструкцию, получат соответствующие одобрения. Возможно, таким образом ее владелец, работающий автомаляром, автожестянщиком и автоаэрографом пытается привлечь клиентов.

Напомним так же, что это не единственный автомобиль подобного рода, за который егего владельцы пытались выручить серьезные деньги. Ранее на Авто.ру продавался гибрид олдтаймера с самолетом «Москвич-400» за 1 млн. рублей. Известен и случай, когда за полностью атуентичную LADA-21033, выпущеную в 1979 году попросили 3 500 000 миллиона рублей.