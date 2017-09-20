Как покупали автомобили в Советском Союзе

Способов приобретения автомобиля во времена послевоенного Советского Союза существовало много. О некоторых из них не знают до сих пор, но были и распространенные среди граждан могучего Союза схемы. Вспомним главные из них.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Страна всегда помнила своих героев: в какие-то времена репрессировала, в какие-то поощряла, в том числе и машинами. Самым отважным и смелым гражданам СССР машины генсеки дарили лично даже без всяких денег. Ветеранам войны и орденоносцам было позволено один раз в жизни купить автомобиль без очереди. И так как одной машины на семью было более, чем достаточно, все оставались довольны.

МНОГОЛЕТНИЕ ОЧЕРЕДИ

Всем остальным приходилось ждать. Срок ожидания составлял в среднем около семи-восьми лет. В очередь нельзя было попасть просто так — требовалось вставать в нее на каком-либо из предприятий и копить деньги. Стоимость ГАЗ-21 составляла в 1970-е годы примерно 5500 — 6000 рублей, за «Жигули» приходилось отдавать около 8000 рублей. При зарплате в 100—150 рублей в месяц эти деньги у советских граждан имелись.

Во-первых, тратить было почти неначто, во-вторых, за годы ожидания, откладывая из семейного 200—300-рублевого бюджета по 100 рублей в месяц, за семь лет накапливалась нужна сумма, в-третьих, кто не успевал накопить денег, чаще всего собирая нужную сумму по всем родственникам и знакомым.