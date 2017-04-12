Nissan выпустит юбилейную серию 370Z Heritage Edition

Палитра внешнего покрытия Nissan 370Z Heritage Edition включает в себя два цвета: желтый и черный. Машины, окрашенные в Chicane Yellow, обзавелись глянцевыми черными элементами экстерьера, в то время как автомобили в цвете Magnetic Black украшены серебристыми деталями. Желтые акценты появились и в темном салоне купе: с использованием контрастного цвета дизайнеры оформили рулевое колесо, двери и сиденья. Отметим также, что 370Z спецсерии получил оригинальные дверные ручки, фары и фонари.

В движение юбилейные 370Z приводит 3,7-литровый 322-сильный турбированный V6, агрегатированный — на выбор покупателя — с модернизированной шестиступенчатой механической коробкой передач или семидиапазонным «автоматом».

Официальная премьера купе Nissan 370Z состоялась в 2009 году. И если «заряженный» GT-R по-прежнему пользуется спросом у автолюбителей, то 370Z начал «уставать» и сдавать свои позиции. В надежде, что специальная серия поспособствует увеличению продаж автомобиля на мировых авторынках, ниссановцы решили выпустить Heritage Edition. Напомним также, что в нашей стране модель 370Z не представлена.