3 любопытных факта про ВАЗ-2101, о которых мало кто знает

Первую модель «Жигулей» можно встретить и сегодня на улицах городов, причем не только российских. Советскую ретро-классику уважают и за рубежом. Кстати, в честь празднования 48-летия вазовской «копейки» музею АВТОВАЗа будет передан ВАЗ-2101, на котором авантюристы из Чехии в прошлом году совершили кругосветное путешествие.

Впрочем, есть в копилке у первой ласточки Волжского завода и другие, не менее любопытные факты. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о самых интересных из них.