3 любопытных факта про ВАЗ-2101, о которых мало кто знает

Волжский автозавод отмечает день рождения своего первого автомобиля — 19 апреля 1970 года с конвейера сошел ставший впоследствии легендарным ВАЗ-2101, или в простонародье — «копейка». Чем запомнилась одновременно и любимая, и ненавистная нами машина эпохи СССР?
Первую модель «Жигулей» можно встретить и сегодня на улицах городов, причем не только российских. Советскую ретро-классику уважают и за рубежом. Кстати, в честь празднования 48-летия вазовской «копейки» музею АВТОВАЗа будет передан ВАЗ-2101, на котором авантюристы из Чехии в прошлом году совершили кругосветное путешествие.
Впрочем, есть в копилке у первой ласточки Волжского завода и другие, не менее любопытные факты. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о самых интересных из них.
«ЖИГУЛИ» ЛУЧШЕ «ФИАТА»
Многие привыкли думать, что советская «копейка» — жалкая пародия на итальянский FIAT-124. Однако это не совсем так. Да, автомобиль действительно построен на базе заморского седана, но при этом наши инженеры сильно его модернизировали.
Мало кто знает, что базовая конструкция первой волжской модели получила целых 800 изменений и дополнений. В их числе — перенастроенное шасси, усиленный кузов, усовершенствованный двигатель. Так что по ряду показателей «копейка» была не только не хуже своего «донора», но наоборот — превосходила его.
Легендарная «классика» собиралась с 1970-го по 1988 годы, причем в различных модификациях. Спустя год после запуска производства, ВАЗ-2101 стал идти на экспорт. На зарубежных рынках машина продавалась под брендом LADA, который впоследствии стал единым для всей продуктовой линейки АВТОВАЗа. А всего было изготовлено без малого 5 000 000 «копеек».
На вторичном рынке и сегодня полным-полно предложений о продаже «копейки» разных годов выпуска и технического состояния. Авторы некоторых объявлений приклеивают своим авто цены ничуть не меньше тех, что просят за новую продукцию премиальные марки. Желая оправдать вложенную душу и потраченные средства, хозяева таких раритетов порой выставляют их за пару-тройку миллионов рублей, а то и за все пять.
СОВРЕМЕННЫЙ РАЗНОСОЛ
Как только не экспериментировал АВТОВАЗ с моделью-первопроходцем. Были у «копьи» и праворульные версии, и модификации с роторо-поршневыми двигателями, и авто с разными вариантами внутренней компоновки. Впрочем, изощрялись и простые автолюбители: кто-то срезал машине крышу, превращая ее в кабриолет, кто-то переводил на газ.
Ну а современные «петролхеды» уже успели оснастить «Жигули» пневмоподвеской, сделать из модели с полувековой историей гоночный болид и даже представить собственные эскизы будущего поколения LADA «копейки». А почему бы и нет? Ведь на сегодняшний день только в нашей стране зарегистрировано более 400 000 автомобилей ВАЗ-2101, а сколько их еще гуляет по миру…