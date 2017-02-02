ГИБДД опять начнет проверять доверенность на машину

Первое, что бросается в глаза при изучении проекта новой редакции Административного регламента, — внесение в перечень причин для остановки любой машины «проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз». Сейчас, если водитель поинтересуется у сотрудника ДПС причиной, по которой он его «тормознул», служивому приходится напрягать мозг и придумывать, что он участвует в очередной спецоперации по поиску неких злодеев. А после принятия нового регламента гаишникам не нужно будет даже пытаться придать своим действиям вид осмысленного процесса.

Кроме того, новый регламент возвращает сотрудникам полузабытое право требовать у водителей доверенность на право управления не своей машиной: полицейский имеет право «останавливать транспортные средства, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на ТС и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС». И опять, если машина записана на мужа, его жена будет обязана возить с собой идиотский листок доверенности.

Как обычно, регламент беззастенчиво противоречит самому себе в рамках даже одного пункта. Так, один из них сначала требует, чтобы патрульный автомобиль размещался «таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность для своевременного пресечения правонарушения».