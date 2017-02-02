ГИБДД опять начнет проверять доверенность на машину

Российская придорожная полиция получит новый Административный регламент, позволяющий сотрудникам ГИБДД творить на дорогах все, что душа пожелает.

Максим Строкер

Первое, что бросается в глаза при изучении проекта новой редакции Административного регламента, — внесение в перечень причин для остановки любой машины «проверки документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз». Сейчас, если водитель поинтересуется у сотрудника ДПС причиной, по которой он его «тормознул», служивому приходится напрягать мозг и придумывать, что он участвует в очередной спецоперации по поиску неких злодеев. А после принятия нового регламента гаишникам не нужно будет даже пытаться придать своим действиям вид осмысленного процесса.

Кроме того, новый регламент возвращает сотрудникам полузабытое право требовать у водителей доверенность на право управления не своей машиной: полицейский имеет право «останавливать транспортные средства, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на ТС и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС». И опять, если машина записана на мужа, его жена будет обязана возить с собой идиотский листок доверенности.

Как обычно, регламент беззастенчиво противоречит самому себе в рамках даже одного пункта. Так, один из них сначала требует, чтобы патрульный автомобиль размещался «таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность для своевременного пресечения правонарушения».

А в следующем предложении говориться, что ради штрафов и протоколов сотрудники имеют полное право прятать патрульную машину и себя хоть где: «автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

С другой стороны, в регламенте можно найти несколько положительных моментов. Понятно, что сотрудники ДПС выполнять их не станут, но хоть пугнуть наглого инспектора при случае можно будет. Например, регламент прямо запрещает «останавливать ТС на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД». То есть проверять документы у водителей под знаком запрета остановки или на «островке безопасности» посреди шоссе умникам в погонах запрещается. По крайней мере, в теории.

И устраивать «живые щиты» на дороге для остановки машины нарушителя русским по белому разрешается только из грузовиков. Может быть, хоть это отучит их от манеры организовывать с этой целью баррикады из легковушек.

Интересно, кстати, как будут плевать на свой же регламент сотрудники ДПС, которые останавливают машины «Скорой помощи» при перекрытиях шоссе из-за проезда кортежей высокопоставленных деятелей. Регламент прямо запрещает тормозить «скорую» с включенными спецсигналами, за исключением случаев, когда ее водитель нарушил ПДД.

штрафы, ПДД, прототипы, ГИБДД
2 февраля 2017
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