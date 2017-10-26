«Соколы Жириновского» призвали начальника ГИБДД генерала Черникова к ответу

Фото avtovzglyad.ru
Новый административный регламент ГИБДД, вступивший в силу 20 октября 2017 года, стал поводом для серьезных дискуссий в обществе. Участники автомобильных групп в соцсетях и на тематических форумах спорят о причинах и, главное, последствиях появления в регламенте новых пунктов и исчезновения ранее действовавших. Вопросов действительно много.
Михаил Ростарчук

Зачем вернули пункт об остановке сотрудниками дорожной полиции любого транспортного средства вне стационарных постов ГИБДД, да еще без объяснения причин?

Почему из регламента убрали положение о праве водителя фиксировать на видео диалог с автоинспектором?

Куда исчез пункт о выдаче сотрудниками ГИБДД при оформлении ДТП соответствующих справок участникам происшествия?

Эти и многие другие вопросы, взволновавшие автомобильное сообщество, могут стать предметом для детального обсуждения в ходе встречи главы ГУ ОБДД МВД РФ Михаила Черникова с депутатами фракции ЛДПР, которого пригласили на встречу заместитель Председателя Госудумы Игорь Лебедев и председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По мнению депутатов, организация такой встречи поможет значительно снизить существующий градус напряженности в обществе и разъяснить наиболее спорные моменты.

ПДД, госдума, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
26 октября 2017
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