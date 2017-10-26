«Соколы Жириновского» призвали начальника ГИБДД генерала Черникова к ответу

Зачем вернули пункт об остановке сотрудниками дорожной полиции любого транспортного средства вне стационарных постов ГИБДД, да еще без объяснения причин?

Почему из регламента убрали положение о праве водителя фиксировать на видео диалог с автоинспектором?

Куда исчез пункт о выдаче сотрудниками ГИБДД при оформлении ДТП соответствующих справок участникам происшествия?

Эти и многие другие вопросы, взволновавшие автомобильное сообщество, могут стать предметом для детального обсуждения в ходе встречи главы ГУ ОБДД МВД РФ Михаила Черникова с депутатами фракции ЛДПР, которого пригласили на встречу заместитель Председателя Госудумы Игорь Лебедев и председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По мнению депутатов, организация такой встречи поможет значительно снизить существующий градус напряженности в обществе и разъяснить наиболее спорные моменты.