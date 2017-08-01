Ошибка генерала Черникова: план по нарушителям в ГИБДД никто не отменял

Что ж, портал «АвтоВзгляд» с помощью своих читателей готов эти сомнения развеять. И сделает это тем более охотно, что официальное признание существования «палочной» системы может повлиять и на реализацию вышеперечисленных новелл. Ведь практически в каждой из них можно увидеть коррупционную составляющую, которая, помноженная на пресловутые «палки», способна привести к новому — еще не виданному — витку дорожного беспредела генеральских подчиненных.

Хотя некоторые из них, как, например, несущие службу на стационарном посту на пл. Карла Фаберже в Санкт-Петербурге, беспредельничают в режиме нон-стоп. По свидетельству местных водителей (письменные свидетельства имеются в распоряжении редакции), раз в месяц их тормозят здесь для проверки документов, ищут к чему бы придраться и в итоге просят водителя оплатить штраф за переход в неположенном месте как пешехода. В случае отказа грозят наказать за якобы не пристегнутый ремень безопасности.

Похожая история и в Куюргазинском и Мелеузовском районах Башкортостана, где руководители местных подразделений ГАИ ежедневно ставят своим подчиненным задачи по оформлению определенного количества протоколов по тем или иным нарушениям.