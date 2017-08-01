Ошибка генерала Черникова: план по нарушителям в ГИБДД никто не отменял

Фото avtovzglyad.ru
Новый глава ГИБДД страны генерал Черников сделал в июле ряд громких заявлений, взорвавших автомобильное сообщество. В частности, анонсировал отмену нормы, запрещающей инспекторам останавливать водителей вне стационарных постов; высказался за возвращение техосмотра в руки автоинспекции и предложил в обязательном порядке регистрировать в ГАИ залоговые автомобили. А на «сладкое» попросил автовладельцев доказать ему, что в ГИБДД по прежнему существует план по отлову нарушителей ПДД, в чем генерал, по его же словам, сильно сомневается.
Александр Ростарчук

Что ж, портал «АвтоВзгляд» с помощью своих читателей готов эти сомнения развеять. И сделает это тем более охотно, что официальное признание существования «палочной» системы может повлиять и на реализацию вышеперечисленных новелл. Ведь практически в каждой из них можно увидеть коррупционную составляющую, которая, помноженная на пресловутые «палки», способна привести к новому — еще не виданному — витку дорожного беспредела генеральских подчиненных.

Хотя некоторые из них, как, например, несущие службу на стационарном посту на пл. Карла Фаберже в Санкт-Петербурге, беспредельничают в режиме нон-стоп. По свидетельству местных водителей (письменные свидетельства имеются в распоряжении редакции), раз в месяц их тормозят здесь для проверки документов, ищут к чему бы придраться и в итоге просят водителя оплатить штраф за переход в неположенном месте как пешехода. В случае отказа грозят наказать за якобы не пристегнутый ремень безопасности.

Похожая история и в Куюргазинском и Мелеузовском районах Башкортостана, где руководители местных подразделений ГАИ ежедневно ставят своим подчиненным задачи по оформлению определенного количества протоколов по тем или иным нарушениям.

Фото: Геннадий Черкасов

А при невыполнении плана требуют объяснительные, угрожают увольнением по «отрицательным мотивам». В итоге, жалуются порталу «АвтоВзгляд» местные придорожные полицейские, продолжительность рабочего дня может составлять до 20 часов в сутки, а выходные дни здесь по инициативе руководства просто отменены. Служивые приводят еще массу примеров начальственного волюнтаризма, но мы их опускаем, поскольку к «палочной» системе они отношения не имеют. Хотя явно провоцируют инспекторов на дорожные поборы. Но это уже совсем другая история.

Мы же вернемся к нашим баранам, но уже в Свердловской области. В район поселка Верхняя Синячиха, входящего в зону контроля ДПС ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» в целом и инспектора ДПС лейтенанта полиции А. Ю. Кондратьева в частности. Г-н Кондратьев известен тем, что останавливая без объяснения причин водителей, любит тщательно осматривать автомобили снаружи и внутри, задавая при этом вопросы типа «у тебя фары каким светом горят»? А затем, не найдя к чему придраться, выписывает протоколы на водителя и пассажиров за якобы не пристегнутые ремени безопасности (излюбленная, похоже, всеми гаишниками страны схема). А когда пострадавшие от лейтенантского произвола граждане начинают жаловаться, то получают от его начальников откровенно лживые ответы, свидетельствующие, что те «рубящего палки» сотрудника всемерно одобряют. Так, одному из «терпил» письменно заявили, что «для разбирательства дела была использована видеозапись с регистратора патрульного автомобиля и установлено, что ИДПС и водитель данного автомобиля общались в патрульном автомобиле». Между тем, водитель в инспекторскую машину не садился!

– И что это, как не откровенное «собирание палок», — задает вопрос порталу «АвтоВзгляд» и генералу Черникову один из пострадавших от подобного гаишного беспредела?

Тем же вопросом задается и один из подмосковных водителей, с которым придорожные полицейские обошлись не менее цинично.

Этому бедолаге инспектор с бляхой 50ФД-0042 сообщил, штрафуя в начале июля на 1500 рублей за остановку в запрещенном месте близь аэропорта «Шереметьево», что войти в его положение и отделаться предупреждением (гражданин остановился, наехав на какой-то предмет и вышел глянуть — на какой) не может, поскольку ему надо набрать 10 (десять) подобных нарушителей за смену.

Между тем, подобных свидетельств существования «палочной» системы в распоряжении портала «АвтоВзгляд» предостаточно и мы уверены, что они будут поступать к нам и дальше. Все читательские письма мы готовы предоставить начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову. Если, конечно, Михаил Юрьевич готов их рассмотреть со всей тщательностью, чтобы в итоге изменить свой взгляд на сложившуюся в его ведомстве систему, когда работу инспекторов по-старинке оценивают не по аварийности на вверенных им участках, а по пресловутым «палкам». И наконец-то положить ей конец.

произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, авария, ГИБДД
1 августа 2017
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