Три новые «ловушки» для водителей в новом Регламенте ГИБДД

Вступающий в силу новый «Административный регламент», регулирующий деятельность ГИБДД, добавил сотрудникам ДПС возможностей безнаказанно «прессовать» водителя на дороге и собирать больше штрафов.
Максим Строкер

Один из самых неприятных моментов, который уже с 20 октября этого года станет сюрпризом для тысяч водителей, касается автоматической фиксации нарушений ПДД. В новой редакции гаишного Регламента пропал существовавший ранее запрет на установку штрафующих камер в зоне действия временных знаков.

До последнего времени водители, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, водители руководствовались здравым смыслом. Если имеют место реальные работы, затрагивающие проезжую часть, они и скорость снижали, и внимательнее следили за окружающей обстановкой. А когда видели, что трасса пуста, асфальт ровный, а дорожных работах свидетельствуют лишь временные знаки и пластиковые отбойники на обочинах, люди едут, не обращая внимания на бессмысленные ограничения. Но теперь в таких местах можно ожидать появление огромного количества камер — чтобы оштрафовать «на новенького» максимально возможное количество водителей.

Также, из «Регламента» улетучилась фраза о том, что сотрудник не должен препятствовать водителю, если тот производит видеосъемку общения с инспектором. Полицейские начальники разъясняют, что и теперь регламент не запрещает водителям снимать дпсников как и раньше. Однако те, как это обычно бывает, расценят это с точки зрения «что не запрещено, то разрешено» и будут требовать от водителей, чтобы те прекратили съемку — под угрозой 15 суток по статье 19.3 КоАП — «невыполнение законных требований сотрудника».

Не прекратишь съемку — окажешься в кутузке и иди потом, доказывай по судам, что «требования» были на самом деле незаконными. Как будет отныне развиваться типовая дискуссия на эту тему между водителем и сотрудником ДПС где-нибудь ночью на пустынной трассе в Читинской области или в Краснодарском крае можно представить уже сейчас. Это вам не в Москве, где до высшего полицейского начальства, в случае чего, жалобщику — рукой подать.

Третий «сюрприз» нового регламента для автовладельца в том, что с 20 октября ГИБДД больше не будет выдавать участникам аварий справки о ДТП. На руки они станут получать только копии протоколов и постановлений. А между тем страховые компании, согласно нормативам ЦБ, для выплаты возмещения, в том числе и по ОСАГО, должны требовать с пострадавших автовладельцев и гаишные справки. Если таковой нет, компания вполне может на законных основаниях отказать в выплате. Страховщики и чиновники Центрбанка, в принципе, в курсе этой ситуации. Однако никто пока не чешется отменять пресловутое Положение ЦБ №431-П от 19 сентября 2014. В связи с чем после 20 октября 2017-го пострадавших в ДТП, по видимому, ждет «увлекательное» общение со страховщиками, радостно отказывающими в законных выплатах.

превышение скорости, видеофиксация, ПДД, видеорегистратор, ГИБДД
18 октября 2017
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