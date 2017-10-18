Три новые «ловушки» для водителей в новом Регламенте ГИБДД

Один из самых неприятных моментов, который уже с 20 октября этого года станет сюрпризом для тысяч водителей, касается автоматической фиксации нарушений ПДД. В новой редакции гаишного Регламента пропал существовавший ранее запрет на установку штрафующих камер в зоне действия временных знаков.

До последнего времени водители, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, водители руководствовались здравым смыслом. Если имеют место реальные работы, затрагивающие проезжую часть, они и скорость снижали, и внимательнее следили за окружающей обстановкой. А когда видели, что трасса пуста, асфальт ровный, а дорожных работах свидетельствуют лишь временные знаки и пластиковые отбойники на обочинах, люди едут, не обращая внимания на бессмысленные ограничения. Но теперь в таких местах можно ожидать появление огромного количества камер — чтобы оштрафовать «на новенького» максимально возможное количество водителей.

Также, из «Регламента» улетучилась фраза о том, что сотрудник не должен препятствовать водителю, если тот производит видеосъемку общения с инспектором. Полицейские начальники разъясняют, что и теперь регламент не запрещает водителям снимать дпсников как и раньше. Однако те, как это обычно бывает, расценят это с точки зрения «что не запрещено, то разрешено» и будут требовать от водителей, чтобы те прекратили съемку — под угрозой 15 суток по статье 19.3 КоАП — «невыполнение законных требований сотрудника».