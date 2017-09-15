ГИБДД будет массово штрафовать водителей на «зебрах» даже в отсутствие пешеходов

Фото: Александр Корнющенко
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству настоятельно рекомендовал коллегам принять в основном чтении законопроект, подготовленный Правительством РФ, об ужесточении наказания за непропуск пешехода. Похоже, совсем скоро у ГИБДД появится очередная бездонная кормушка. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

В первом чтении правительственный проект, повышающий штраф за непредоставление водителем преимущества пешеходу до 2500 рублей, был одобрен еще весной. Видимо, бюджет, а вместе с ним и карманы придорожных полицейских сильно недобирают наших денежек — наказание за подобное нарушение, напомним, сегодня составляет 1500 рублей.

Авторы инициативы считают, что «необходимость усиления административной ответственности за указанное нарушение обусловлена неэффективностью действующих норм» — за минувший год за неуважение к безлошадным участникам движения оштрафовали 1 800 000 водителей. Иными словами, считают в правительстве, чересчур много. И логика дальнейшего завертывания гаек тут проста: нарушителей так много потому, что они считают штраф мизерным. Забывая при этом, что львиная доля протоколов за непропуск пешеходов — липовая.

Так что, скорее всего, подоплека повышения суммы штрафа в другом. В казне не хватает денег ни на сирийскую войну, ни на строительство Крымского моста, ни на ряд других амбициозных проектов Президента РФ. Ведь на деле гаишники «обилечивают» ни в чем не повинных водителей. О чем свидетельствует недавняя крупномасштабная операция, вроде бы ориентированная на безопасность пешеходов, которая доказала свою эффективность благодаря колоссальному количеству выписанных водителям штрафов.

Фото: Наталия Губернаторова

Повторим в сотый раз: гаишники в погоне за планом наказывали «рулевых» даже тогда, когда они вовсе не нарушали ПДД. То есть не вынуждали пешеходов изменять направление движения или скорость. Проще говоря, проезжали «зебру», совершенно им не мешая. Правда, у инспекторов ДПС на этот счет иное мнение. Да, именно мнение, глубоко субъективное, ничем не подкрепленное — ни показаниями самого пешехода, ни показаниями свидетелей, ни видеосъемкой. Захотел служивый счесть, что водитель мог напугать планировавшего перейти проезжую часть человека и заставить его изменить траекторию движения — значит виноват.

А тут еще подарок в виде увеличения штрафа от законотворцев — грех не поставить пешеходные рейды на регулярную основу. Тем более, что по количеству возбужденных административных дел за непропуск пеших участников движения — показатель, как выясняется, не слишком высокий, а наоборот — слишком низкий. И судя по намерениям властей, он должен отнюдь не уменьшаться, а расти. Так что, уважаемые водители, готовьтесь к острой эффективной работе сотрудников ГИБДД и еще большему разгильдяйству уткнувшихся в смартфоны и заклеивших перепонки наушниками пешеходов.

Кстати сказать, штраф в 2500 рублей явно заставит инспекторов ДПС пересмотреть свое личное отношение к этому нарушению: ведь теперь появляется смысл работать не только на план, но и на свой карман.

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15 сентября 2017
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