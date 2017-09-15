ГИБДД будет массово штрафовать водителей на «зебрах» даже в отсутствие пешеходов

В первом чтении правительственный проект, повышающий штраф за непредоставление водителем преимущества пешеходу до 2500 рублей, был одобрен еще весной. Видимо, бюджет, а вместе с ним и карманы придорожных полицейских сильно недобирают наших денежек — наказание за подобное нарушение, напомним, сегодня составляет 1500 рублей.

Авторы инициативы считают, что «необходимость усиления административной ответственности за указанное нарушение обусловлена неэффективностью действующих норм» — за минувший год за неуважение к безлошадным участникам движения оштрафовали 1 800 000 водителей. Иными словами, считают в правительстве, чересчур много. И логика дальнейшего завертывания гаек тут проста: нарушителей так много потому, что они считают штраф мизерным. Забывая при этом, что львиная доля протоколов за непропуск пешеходов — липовая.

Так что, скорее всего, подоплека повышения суммы штрафа в другом. В казне не хватает денег ни на сирийскую войну, ни на строительство Крымского моста, ни на ряд других амбициозных проектов Президента РФ. Ведь на деле гаишники «обилечивают» ни в чем не повинных водителей. О чем свидетельствует недавняя крупномасштабная операция, вроде бы ориентированная на безопасность пешеходов, которая доказала свою эффективность благодаря колоссальному количеству выписанных водителям штрафов.