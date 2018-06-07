ГИБДД разрешила водителям принимать феназепам

Портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал о том, как ГИБДД и судьи делают пьяными трезвых водителей, принявших тот или иной медицинский препарат, или даже просто съевших булочку с маком. В большинстве подобных случаев дело заканчивается лишением «прав». Однако при правильной защите все-таки можно добиться справедливости.
Инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО Москвы остановил феврале этого года для проверки автомобиль и отправил водителя на медицинское освидетельствование. По результатам анализов он составил на гражданку, управлявшую машиной протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Это дело могло бы затеряться в тысячах таких же, если бы в анализах не обнаружили феназепам.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» адвокат Александр Липатников, ведущий дело, врач, проводивший освидетельствование, указал в акте, что в пробе мочи водителя был обнаружен феназепам, который «вызывает состояние, сходное с опьянением».
– Освидетельствование показало содержание в организме парацетамола и феназепама. Моя доверительница принимала феназепам за день или два до этого — даже не помнит, когда точно. В акте врач не указал, что она находится в состоянии опьянения, а просто упомянул, что препарат может вызывать сходное с опьянением состояние. Но сотрудники полиции все равно составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и направили дело в суд, — комментирует ситуацию г-н Липатников.
Между тем, согласно ч.1 ст.12.8 КоАП РФ водителю, управляющему машиной подшофе, грозит штраф в 30 000 рублей с лишением «прав» на срок от 1,5 до 2 лет. Но в кодексе нет статьи, устанавливающей ответственность для рулевого, принявшего препарат, который «может вызывать состояние, сходное с опьянением».
Адвокат Липатников заявил письменное возражение, а «обвиняемая» прошла независимую экспертизу, где ей так же выдали заключение, что в ее анализах обнаружен феназепам. Мировой судья на стадии подготовки вынес определение о противоречии.
– Мы полгода ходили в ГИБДД, писали жалобы и вот наконец-то инспекторы согласились, что закон не запрещает автовладельцу принимать феназепам. В инструкции к этому лекарству не содержится запрета, а указано лишь, что необходимо с осторожностью управлять транспортным средством, а в других аналогичных препаратах есть прямой запрет на их употребление водителем. Это стало еще одним доводом в нашу пользу, и в начале июня этого года ГИБДД ВАО приняла постановление о прекращении производства по делу моей клиентки, — заключил Липатников.