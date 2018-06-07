ГИБДД разрешила водителям принимать феназепам

Инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО Москвы остановил феврале этого года для проверки автомобиль и отправил водителя на медицинское освидетельствование. По результатам анализов он составил на гражданку, управлявшую машиной протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Это дело могло бы затеряться в тысячах таких же, если бы в анализах не обнаружили феназепам.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» адвокат Александр Липатников, ведущий дело, врач, проводивший освидетельствование, указал в акте, что в пробе мочи водителя был обнаружен феназепам, который «вызывает состояние, сходное с опьянением».