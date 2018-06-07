Путин поставил крест на электромобилях в России

Прямая линия Владимира Путина с народом подтвердила, что российские власти со здоровым скептицизмом относятся к электротранспорту, делая ставку на природный газ в качестве оптимального варианта экологичного топлива.
Алексей Батушенко

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным какой-то блогер-энтузиаст электротранспорта пожаловался Президенту, что в местах скопления машин ему намного хуже дышится, нежели в лесу, где он, по его словам, проживает. В этой связи житель интернета поплакался гаранту конституции, что в России за этот год продали всего 28 электромобилей и спросил: когда же власти начнут стимулировать внедрение электротранспорта в жизнь.

—Многие страны озабочены экологическими проблемами и в связи с этим стимулируют использование, в том числе, электромобили. Но у нас в России есть специфика. В мире основная доля первичной генерации электроэнергии, в том числе и для зарядки электромобилей, приходится на уголь. А у нас есть газ. Поэтому для нас гораздо эффективнее переходить на транспорт, работающий на газомоторном топливе. Одна из ключевых проблем к его массовому использованию — недостаточное количество газовых заправочных станций. Но это проблема, которая имеет вполне досягаемое решение. И мы сейчас работает в этом направлении, в том числе и по линии «Газпрома», — ответил Путин фанату электромобилизма из интернета.

В нашей стране машины на природном газу куда эффективней и безопасней любого электрокара. Хотя бы потому, что для питания электромобиля газ нужно где-то сжечь, превратив только часть полученного при этом тепла в электричество, а затем (с неизбежными потерями в электросетях) как-то доставить это энергию до электромобиля.

Любому здравомыслящему человеку ясно, что гораздо эффективнее (и менее вредно для экологии) для получения точно такого же крутящего момента на колесах машины сжечь гораздо меньшее количество метана прямо на месте, то есть в ее двигателе.

Другими словами, в оценке перспектив природного газа в качестве топлива для машин в России Владимир Путин высказал абсолютно здравую точку зрения.. Вот только правота эта запоздала лет этак на 20. Дело в том, что для строительства новых газозаправочных станций «Газпрому» нужен спрос — иначе говоря, серьезная доля в автопарке страны машин, потребляющих метан. А таковых нет, потому что… мало газовых заправок. Порочный круг замыкается. И вот теперь правительство думает: как же заставить газового монополиста строить новые заправки?!

А всего то надо было давным давно (и автор этих строк уже лет 15 об этом пишет в разных изданиях) сделать простой шаг: обнулить транспортный налог для машин на метане. Существенных потерь для бюджетов от этого не будет — слишком мало количество таких ТС в автопарке страны. Но подобная мера стала бы отличным стимулом для автовладельцев переходить на машины с метановыми моторами. Парк газовых машин естественным путем начал бы расти, появился бы экономический стимул для расширения сети газовых заправок и т. д.

Эта идея давным давно лежит на поверхности, не требует денег бюджета — не понятно, почему до сих пор никто в правительстве России ее даже озвучивать не пытается? Может, хоть сейчас что-то измениться…

электромобили
7 июня 2018
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