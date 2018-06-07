Путин поставил крест на электромобилях в России

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным какой-то блогер-энтузиаст электротранспорта пожаловался Президенту, что в местах скопления машин ему намного хуже дышится, нежели в лесу, где он, по его словам, проживает. В этой связи житель интернета поплакался гаранту конституции, что в России за этот год продали всего 28 электромобилей и спросил: когда же власти начнут стимулировать внедрение электротранспорта в жизнь.

—Многие страны озабочены экологическими проблемами и в связи с этим стимулируют использование, в том числе, электромобили. Но у нас в России есть специфика. В мире основная доля первичной генерации электроэнергии, в том числе и для зарядки электромобилей, приходится на уголь. А у нас есть газ. Поэтому для нас гораздо эффективнее переходить на транспорт, работающий на газомоторном топливе. Одна из ключевых проблем к его массовому использованию — недостаточное количество газовых заправочных станций. Но это проблема, которая имеет вполне досягаемое решение. И мы сейчас работает в этом направлении, в том числе и по линии «Газпрома», — ответил Путин фанату электромобилизма из интернета.

В нашей стране машины на природном газу куда эффективней и безопасней любого электрокара. Хотя бы потому, что для питания электромобиля газ нужно где-то сжечь, превратив только часть полученного при этом тепла в электричество, а затем (с неизбежными потерями в электросетях) как-то доставить это энергию до электромобиля.