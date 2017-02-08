Более 27 000 столичных водителей лишились «прав» в 2016 году

Столичное управление ГИБДД сообщило, что в 2016 году по разным причинам 27 058 водителей остались без «прав». В 2015-м количество автолюбителей, получивших столь строгое наказание, достигло 31 077 человек.

Напомним, что основными причинами для изъятия водительского удостоверения являются вождение в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, превышение максимально разрешенной скорости более, чем на 60 км/ч. Решением суда «права» также могут забрать за управление машиной без хотя бы одного номерного знака, оставление места ДТП и за многие другие нарушения. И хотя столичные гаишники не конкретизируют, сколько было «лишенцев» по каждому из перечисленных составов, но по некоторым данным, по «пьяной» статье без «прав» осталось около 500 человек.

Ранее стало известно, что с 1 января можно получить скидку на оплату госпошлины за услугу замены водительского удостоверения в размере 600 рублей.