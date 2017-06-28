Минтранс внесет «вафельницу» в ПДД

Впрочем, эту новость нельзя назвать совсем уж свежей. О намерениях правительства «узаконить» так называемую «вафельницу» портал «АвтоВзгляд» писал еще в конце минувшего года.

Целью этого нововведения является борьба с вечно торопящимися автомобилистами, выезжающими на перекрестки с образовавшимся впереди затором. Предполагается, что разметка в форме сетки облегчит автоматическую фиксацию подобных нарушений, а за них на сегодняшний день, согласно пункту 13.2 ПДД, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Идея, возможно, интересная, однако для автомобилистов это новшество ничего хорошего не сулит. Во-первых, города накроет новая волна штрафов, а во-вторых, на таких перекрестках увеличится аварийность, ведь машины, вероятнее всего, будут «поскальзываться» на разметке, представляющей собой расплавленный пластик.

Напомним, что на трех московских перекрестках пилотные «вафельницы» появились еще два года назад. И похоже, в Минтрансе результатами этого эксперимента остались довольны.