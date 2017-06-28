Минтранс внесет «вафельницу» в ПДД

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
В СМИ появилась информация, что в Минтрансе намерены внести поправку к ПДД, разрешающую наносить на перекрестках разметку «вафельницу». За выезд на «сетчатую» часть дороги на запрещающий сигнал светофора водителей будут штрафовать на 1000 рублей.
Виктория Базылева

Впрочем, эту новость нельзя назвать совсем уж свежей. О намерениях правительства «узаконить» так называемую «вафельницу» портал «АвтоВзгляд» писал еще в конце минувшего года.

Целью этого нововведения является борьба с вечно торопящимися автомобилистами, выезжающими на перекрестки с образовавшимся впереди затором. Предполагается, что разметка в форме сетки облегчит автоматическую фиксацию подобных нарушений, а за них на сегодняшний день, согласно пункту 13.2 ПДД, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Идея, возможно, интересная, однако для автомобилистов это новшество ничего хорошего не сулит. Во-первых, города накроет новая волна штрафов, а во-вторых, на таких перекрестках увеличится аварийность, ведь машины, вероятнее всего, будут «поскальзываться» на разметке, представляющей собой расплавленный пластик.

Напомним, что на трех московских перекрестках пилотные «вафельницы» появились еще два года назад. И похоже, в Минтрансе результатами этого эксперимента остались довольны.

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28 июня 2017
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