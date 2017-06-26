1 июля станет самым непредсказуемым днем для водителей

Однако рекомендации эксперта порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастера китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

26 июня, понедельник – любые активные маневры могут спровоцировать вас на ошибку сегодня, старайтесь ехать медленнее и быть спокойнее. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка --«2»; продажа — «4».

27 июня, вторник – в этот день все у вас будет получаться быстрее и легче обычного. Очень хорошо сегодня отправляться в дальние путешествия. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «5».

28 июня, среда – сегодня замечательный день для любых продаж. Можете размещать объявления, если вам есть что продавать. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «5».

29 июня, четверг – между людьми сегодня не возникает понимания даже по элементарным вопросам, поэтому лучше перенести решение наиболее важных из них на другой день. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

30 июня, пятница – сегодня может возрасти число конфликтов на дороге. Задачи, которыми вы сегодня занимаетесь, могут иметь совсем неожиданное для вас разрешение. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «2».

1 июля, суббота – суббота в этот раз самый непредсказуемый день недели. Вы рассчитываете на одно, получаете совсем другое: едете на Ленинский проспект, а оказываетесь на Ленинградском, ну и так далее. По возможности отключитесь от дел и хорошенько отдохните. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

2 июля, воскресенье – самый продуктивный день на этой неделе, который вы можете «насытить» всевозможными поездками и важными приобретениями. Дела, начатые сегодня имеют отличную перспективу развития. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «3».