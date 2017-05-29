15 июня на 10 трассах Подмосковья разрешенная скорость снизится на 10 км/ч

– Ограничение максимально разрешенной скорости в населенных пунктах на 10 наиболее аварийных региональных трассах до 50 км/ч направлено на снижение количества погибших в ДТП, — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он отметил, что почти 40% человек погибает в тех ДТП, которые произошли в населенных пунктах. Причем наибольшее количество аварии — это наезды на пешеходов и столкновения двух встречных автомобилей.

В сообщении также приводятся цифры минувшего года: в 2016-ом ДТП в Подмосковье унесли жизнь 1181 человека, при том, что 430 дорожных аварий произошли именно в населенных пунктах.

Так, с 15 июня новый скоростной режим начнет действовать на Пятницком, Егорьевском, Можайском, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Рогачевском и Волоколамском шоссе, а также на трассах «Москва-Жуковский» и «Щелково-Фряново». В населенных пунктах в ближайшее время установят соответствующие дорожные знаки.