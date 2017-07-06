ГИБДД Санкт-Петербурга показала автомобилистам «Х-ЕР»

Фото: Наталия Губернаторова, «Московский Комсомолец»
В Санкт-Петербурге приостановили выдачу регистрационных знаков вызывающей серии «Х-ЕР». И даже несмотря на то, что обычно за «красивыми» номерами выстраиваются очереди, в этот раз петербуржцы стали отказываться от эпатажных «жестянок», посчитав их чересчур обидными.
Виктория Базылева

Изначально МРЭО Санкт-Петербурга планировали выдать 999 номерных знаков серии «Х-ЕР», однако ввиду огромного количества отказывающихся от таких номеров автомобилистов, отпуск табличек было решено приостановить. Кроме того, в ГИБДД в настоящее время решается судьба и соседней комбинации «Х-УЕ» с не менее «привлекательными» буквами, сообщает «Газета.ру».

Впрочем, по мнению экспертов, серию «Х-ЕР» напечатали случайно, либо же ради шутки. Ведь даже несмотря на то, что законодательно раздавать провокационные знаки не запрещено, такие ГРЗ, как правило, не выдаются.

Напомним, что за буквенно-цифровые комбинации, красующиеся на регистрационных знаках, отвечает компьютер, выбирающий символы рандомно. Такая мера была принята с целью исключения человеческого фактора и, как следствие, хотя бы частичного решения проблемы коррупции.

регистрация, ГИБДД
6 июля 2017
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