ГИБДД Санкт-Петербурга показала автомобилистам «Х-ЕР»

Изначально МРЭО Санкт-Петербурга планировали выдать 999 номерных знаков серии «Х-ЕР», однако ввиду огромного количества отказывающихся от таких номеров автомобилистов, отпуск табличек было решено приостановить. Кроме того, в ГИБДД в настоящее время решается судьба и соседней комбинации «Х-УЕ» с не менее «привлекательными» буквами, сообщает «Газета.ру».

Впрочем, по мнению экспертов, серию «Х-ЕР» напечатали случайно, либо же ради шутки. Ведь даже несмотря на то, что законодательно раздавать провокационные знаки не запрещено, такие ГРЗ, как правило, не выдаются.

Напомним, что за буквенно-цифровые комбинации, красующиеся на регистрационных знаках, отвечает компьютер, выбирающий символы рандомно. Такая мера была принята с целью исключения человеческого фактора и, как следствие, хотя бы частичного решения проблемы коррупции.