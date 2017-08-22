Приставы взыскали с россиян 7,1 млрд. рублей за долги по штрафам ГИБДД

Фото: «Московский Комсомолец»
По итогам первого полугодия судебные приставы взыскали с российских автомобилистов 7,1 млрд. рублей за долги по штрафам ГИБДД. Общее же количество злостных неплательщиков увеличилось на 600 000 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Виктория Базылева

Как сообщают «Известия», за первые шесть месяцев нынешнего года судебные приставы обработали 21,8 млн. постановлений о взыскании штрафов ГИБДД. Согласно статистике, большинство должников проживает в Москве и Московской области. На эти регионы в общей сложности пришлось порядка 6,1 млн. исполнительных листов.

– Статистический рост штрафов объясняется не тем, что люди стали больше нарушать, а тем, что эти нарушения стало труднее скрыть, — говорит генеральный директор экспертного центра «Движения без опасности» Вадим Мельников. — Причем камеры постоянно совершенствуются, увеличивая спектр нарушений, которые они могут фиксировать.

встречная полоса, проезд на красный, превышение скорости, выделенная полоса, парковка, сплошная линия, разворот через сплошную, штрафы, суд, лишение прав, группа разбора, видеофиксация, письма счастья, водительское удостоверение, ПДД, безопасность дорожного движения
22 августа 2017
221