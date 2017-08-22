Приставы взыскали с россиян 7,1 млрд. рублей за долги по штрафам ГИБДД

Как сообщают «Известия», за первые шесть месяцев нынешнего года судебные приставы обработали 21,8 млн. постановлений о взыскании штрафов ГИБДД. Согласно статистике, большинство должников проживает в Москве и Московской области. На эти регионы в общей сложности пришлось порядка 6,1 млн. исполнительных листов.

– Статистический рост штрафов объясняется не тем, что люди стали больше нарушать, а тем, что эти нарушения стало труднее скрыть, — говорит генеральный директор экспертного центра «Движения без опасности» Вадим Мельников. — Причем камеры постоянно совершенствуются, увеличивая спектр нарушений, которые они могут фиксировать.