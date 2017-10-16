Нарушителям ПДД простят штрафы в честь столетия революции

Фото: www.pinterest.co.uk
Совет при президенте РФ по правам человека передал в кремлевскую администрацию проект концепции уголовной и административной амнистии, приуроченной к юбилею русской революции. Инициаторы выступили с предложением отменить в том числе и те штрафы, которые были выписаны за нарушения ПДД.
Виктория Базылева

– Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания, — приводит слова председателя СПЧ Михаила Федотова «Интерфакс».

Федотов отметил, что под административную амнистию, которая подразумевает отмену неоплаченных штрафов, в случае, если проект будет одобрен, подпадут около тысячи человек. Кроме того, председатель СПЧ пояснил, что речь также идет о санкцкиях за нарушения Правил дорожного движения.

Уголовная же амнистия традиционно коснется женщин, имеющих детей, пенсионеров, а также ветеранов войн и представителей прочих льготных категорий.

штрафы, письма счастья, ПДД, дорога, трасса, ГИБДД
16 октября 2017
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