Пять самых курьезных аварий осени

Нет, даже не просите: крови и разодранного в клочья мяса не будет! Мы не собираемся сейчас вспоминать про полуголую мотоциклистку, разбившуюся в попытках сделать эффектное селфи, и уж тем более недавнюю трагедию в Доминикане, где жгучая брюнетка поцеловалась с дорожным знаком. Лучше немного расслабимся, и поговорим о самых причудливых авариях, которые в социальных сетях обсуждают не меньше.
ТИШЕ, ТИШЕ — ДЖИП НА КРЫШЕ
В американском Сейнт-Луисе пьяный водитель внедорожника GMC Envoy, не справившись с управлением и подпрыгнув на одном из барханов, влетел прямиком на крышу жилого дома. Хозяин коттеджа, занимавшийся физкультурой в собственном спортзале, с перепугу выбежал на улицу, подумав, что началось землетрясение. А вот автовладелец самостоятельно выпрыгнуть из машины не смог — беднягу зажало искореженной передней панелью. Его вызволением занимались первые прибывшие на место пожарные. После оказания медицинской помощи лихач был доставлен в полицию.
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Похожая ситуация произошла в британском Йорке. Правда, здесь нарушитель скоростного режима оказался менее изощренным. Он не стал заходить в чужое жилище через крышу, а заехал прямиком в гостиную. Причем удар был настолько сильным, что Volkswagen Golf R буквально снес кирпичную стену и остановился посреди комнаты, где в этот момент находился хозяин дома, мирно смотревший телевизор. В результате инцидента он получил травму ног, в больницу также были отправлены нетрезвый водитель автомобиля и два его пассажира.
ПИЦЦУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
В штате Арканзас водитель фуры, перевозившей замороженную пиццу, врезался в разделительное бетонное ограждение. Мало того, что от удара машину развернуло несколько раз, так еще и оторвало часть борта, в результате чего шоссе в радиусе пары километров оказалось забросанным коробками с полуфабрикатами. На устранение последствий ДТП и освобождение трассы от пищи спасатели потратили без малого четыре часа. Все это время дорога была перекрыта.
ПИВА НЕТ? ПИВА ЕСТЬ!
Увидев такую аварию, вы бы тоже не проехали мимо — недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР) водитель большегруза с оптовой партией пива на борту не удержал тяжеленную махину в повороте и вылетел с загородной трассы, повредив рефрижератор. В итоге ящики с пенным напитком посыпались на проезжую часть и обочину, что вызвало небывалый ажиотаж у следущих мимо автомобилистов. Толпы желающих порадовать себя халявным напитком стали мгновенно растаскивать вожделенные бутылки, собрав на шоссе гигантскую пробку. Шофер сначала попытался воспрепятствовать мародерам, но силы оказались неравны и ему ничего не оставалось делать, как в ожидании полиции снимать происходящее на мобильный телефон.
ЛЕТАЮЩИЙ МОТОЦИКЛ
Эта авария произошла под занавес летнего сезона Европейского чемпионата Superstock-1000. В одном из стремительных поворотов мотогонщик Мейсон Лоу упустил штурвал своего Kawasaki, в результате чего сам оказался на земле, а спортбайк — на дереве! Да-да, вы не поверите, но мотоцикл, самостоятельно проехав с десяток метров, подпрыгнул на ухабе и застрял в ветках растущего неподалеку от трассы дерева. Спустить «железного коня» на землю удалось лишь команде из десяти человек при помощи погрузчика и бензопил.