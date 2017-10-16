Пять самых курьезных аварий осени

ПИВА НЕТ? ПИВА ЕСТЬ!

Увидев такую аварию, вы бы тоже не проехали мимо — недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР) водитель большегруза с оптовой партией пива на борту не удержал тяжеленную махину в повороте и вылетел с загородной трассы, повредив рефрижератор. В итоге ящики с пенным напитком посыпались на проезжую часть и обочину, что вызвало небывалый ажиотаж у следущих мимо автомобилистов. Толпы желающих порадовать себя халявным напитком стали мгновенно растаскивать вожделенные бутылки, собрав на шоссе гигантскую пробку. Шофер сначала попытался воспрепятствовать мародерам, но силы оказались неравны и ему ничего не оставалось делать, как в ожидании полиции снимать происходящее на мобильный телефон.