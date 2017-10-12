О своих штрафах узнают только зарегистрированные водители

Как сообщают «Известия», эта инициатива принадлежит подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении госуслуг правительственной комиссии по ИТ. На одном из ее заседаний представители Минкомсвязи подняли вопрос о том, что для получения информации из государственных информационных систем граждане должны быть авторизованы только через единую систему идентификации вроде той, что используется на портале госуслуг.

Единая система даст возможность не авторизоваться множество раз на разных сайтах, запоминая логины и пароли для каждого случая, не заполнять одинаковые формы, не верифицировать многократно введенные данные.

Когда именно должен начать функционировать новый порядок доступа, в Минкомсвязи не уточнили. Что важно — в МВД сообщили, что юридически значимые уведомления по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения предоставляются только на сайте госуслуг, информация на остальных ресурсах, в том числе сайте ГИБДД, носит «исключительно информационный характер».

При этом, как и прежде, извещения о штрафах будут приходить дедовским способом — по почте.