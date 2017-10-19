Штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах вырастет в пять раз

– На железнодорожных переездах я бы сделал больше (штрафы — прим.ред.)… Также мы считаем, что там, где железнодорожные переезды закрываются не менее трех раз в час, надо срочно делать путепроводы разных уровней, — приводит слова Москвичева агентство «Москва».

Напомним, что законопроект об увеличении штрафов за нарушения Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей был подготовлен Минтрансом РФ. В случае, если инициативу в итоге одобрят, водителям, выезжающим на запрещающий сигнал светофора, придется оплачивать уже не 1000 рублей, как сейчас, а 5000. В ведомстве пояснили, что принятие подобных мер поспособствует снижению количества ДТП на ж/д переездах.