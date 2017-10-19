Мажорка на кроссовере Lexus убила пятерых пешеходов

Поздним вечером, 18 октября водительница дорогостоящего Lexus RX350, пытаясь проехать перекресток на красный свет, столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего иномарку нарушительницы отбросило на тротуар, где она совершила наезд сразу на нескольких прохожих. Среди них оказалась беременная женщина, которая сейчас находится в состоянии комы.

По словам очевидцев, пешеходы разлетелись, как кегли, а сама виновница аварии попыталась скрыться на подоспевшем к месту инцидента люксовом внедорожнике. По некоторым данным, из автомобиля выскочили люди с оружием и в камуфляже, однако после появления сотрудников полиции, они мгновенно удалились.