Мажорка на кроссовере Lexus убила пятерых пешеходов

Фото: 112.ua
На Украине идет расследование крупного ДТП, в результате которого погибло пять человек и шестеро, включая беременную женщину, оказалось в больнице. Виновница аварии, дочь известного харьковского бизнесмена, задержана. Вот только не факт, что ее приговорят к реальному сроку заключения.
Мирон Горин

Поздним вечером, 18 октября водительница дорогостоящего Lexus RX350, пытаясь проехать перекресток на красный свет, столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего иномарку нарушительницы отбросило на тротуар, где она совершила наезд сразу на нескольких прохожих. Среди них оказалась беременная женщина, которая сейчас находится в состоянии комы.

По словам очевидцев, пешеходы разлетелись, как кегли, а сама виновница аварии попыталась скрыться на подоспевшем к месту инцидента люксовом внедорожнике. По некоторым данным, из автомобиля выскочили люди с оружием и в камуфляже, однако после появления сотрудников полиции, они мгновенно удалились.

Фото: соцсети

Задержанной оказалась 20-летняя Елена Зайцева, приемная дочь известного харьковского предпринимателя, занимающегося бизнесом в области энергетики. В настоящий момент она находится в изоляторе временного содержания.

Правда, многочисленные пользователи социальных сетей сомневаются в том, что девушка понесет наказание, ведь папа автоледи имеет большие связи и наверняка попытается отмазать виновницу ДТП. Тем более, что она уже неоднократно попадалась на нарушении ПДД, но так ни разу и не была наказана. Видео роликами с покатушками гламурной мажорки пестрят украинские форумы и прочие «Ютьюбы» с «Инстаграмами». Судя по записям, девушка не брезгует превышением скоростного режима и проездами на запрещающий сигнал светофора.

Впрочем, украинские власти поспешили потушить волнение масс, заверив общественность, что виновница трагедии не избежит наказания — ей грозит до 10 лет лишения свободы. Советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк публично заявил о том, что дело в отношении Зайцевой стоит на особом контроле и «будет рассмотрено честно и объективно».

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19 октября 2017
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