Столичные пробки провоцируют водителей на массовые нарушение ПДД через интернет

Разумеется, часть из них, выходя в интернет, пользуется сервисами Android Auto и Apple CarPlay, позволяющими водителю путешествовать по Сети с помощью автомобильной мультимедиа, практически не отрываясь от управления машиной. Хотя, согласитесь, пролистывать почту или смотреть видео даже на дисплее мультимедийки — дело, с точки зрения безопасности дорожного движения, весьма неблагодарное.

К тому же надо учитывать, что средний возраст столичного автопарка составляет около девяти лет, а это означает, что подавляющее число машин продвинутыми системами взаимодействия со смртфонами не располагют. То есть «рулевые» по старинке держат свои мобилы в руках. Что резко противоречит п. 2.7 ПДД, запрещающему пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, освобождающим водительские руки. Однако штраф в 1500 рублей, предусмотренный за это правонарушение ч.1 ст. 12.36 КоАП РФ, как мы видим, шоферскую братию нисколько не пугает. Тем более, что сотрудники ГИБДД и раньше то не особо наказывали за это нарушение, а теперь — после кардинального сокращения их числа — и подавно.

И учитывая это, надо быть особенно внимательным за рулем, чтобы в самый пик пробок (максимальноые заторы в будние дни возникают на промежутке между 18.00 и 21.00 часами вечера, а самый ужас-ужас приходится на 19.00) не попасть в аварию, став жертвой какого-нибудь продвинутого интерне-пользователя за рулем. Особенно если вы едете по Волоколамскому, Ленинградскому шоссе и Кутузовскому проспекту, где мобильный трафик в указанные часы увеличивается на 35—50%.