Как быстрее и проще всего выехать из сугроба

Когда ты выходишь к машине утром и обнаруживаешь, что за ночь нападал десяток сантиметров снега, это, по большому счету, не проблема. Легкий как пух снежок даже такой высоты легко и без последствий расталкивается бампером машины. Гораздо хуже, когда мимо припаркованного авто успел проехать снегоочиститель и нагрести поперек въезда внушительный бруствер. Тут уже бампером не обойдешься. Однако, если он появился относительно недавно, не более нескольких часов назад, расчистить проезд вашей машины позволят несколько энергичных пинков. Пока снег не успел слежаться, этого бывает достаточно. Правда, если в качестве главной героини этого действа окажется хрупкая девушка или юноша в изящных офисных туфельках, то подобная «физкультура» неизбежно завершится промокшими напрочь ногами.

Ощущение ледяных конечностей не всем по вкусу, а потому в качестве альтернативы мокрым ногам потребуется снеговая лопата. Или какой-нибудь иной импровизированный шанцевый инструмент — вроде подходящей по размеру доски, например. Далеко не всякий автовладелец держит в хозяйстве что-то подобное, а потому, скорее всего, за лопатойпридется сбегать или съездить на общественном транспорте в ближайший профильный магазин. Либо прибегнуть к помощи дружественного дворника, у которого этих лопат — завались. Самый тяжелый вариант, когда мы имеем перед собой высокий снежный бруствер, который простоял несколько дней.