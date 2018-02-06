Как быстрее и проще всего выехать из сугроба

После каждого мощного снегопада перед владельцами припаркованных авто встает необходимость как-то выбраться на машине на дорогу. А если желание выехать созрело лишь через несколько дней после прохождения циклона, задача усложняется значительно.
Максим Строкер

Когда ты выходишь к машине утром и обнаруживаешь, что за ночь нападал десяток сантиметров снега, это, по большому счету, не проблема. Легкий как пух снежок даже такой высоты легко и без последствий расталкивается бампером машины. Гораздо хуже, когда мимо припаркованного авто успел проехать снегоочиститель и нагрести поперек въезда внушительный бруствер. Тут уже бампером не обойдешься. Однако, если он появился относительно недавно, не более нескольких часов назад, расчистить проезд вашей машины позволят несколько энергичных пинков. Пока снег не успел слежаться, этого бывает достаточно. Правда, если в качестве главной героини этого действа окажется хрупкая девушка или юноша в изящных офисных туфельках, то подобная «физкультура» неизбежно завершится промокшими напрочь ногами.

Ощущение ледяных конечностей не всем по вкусу, а потому в качестве альтернативы мокрым ногам потребуется снеговая лопата. Или какой-нибудь иной импровизированный шанцевый инструмент — вроде подходящей по размеру доски, например. Далеко не всякий автовладелец держит в хозяйстве что-то подобное, а потому, скорее всего, за лопатойпридется сбегать или съездить на общественном транспорте в ближайший профильный магазин. Либо прибегнуть к помощи дружественного дворника, у которого этих лопат — завались. Самый тяжелый вариант, когда мы имеем перед собой высокий снежный бруствер, который простоял несколько дней.

Так бывает, когда автовладелец несколько дней не выезжает со стоянке опасаясь сложных условий движения во время затяжного снегопада. Снег, сваленный в кучу, за несколько дней успевает сильно слежаться и обычная снеговая лопата для его уборки уже подходит плохо. В таком случае придется где-то раздобыть лопату штыковую. Или, хотя бы, саперную — только с таким инструментом удастся прорубиться сквозь сугроб. И потребует такая операция уже заметного количества времени. Но даже откопав машину и проделав для нее тоннель в сугробе можно застрять, если не воспользоваться парой советов.

Во-первых, выезжая из сугроба нужно обязательно отключить в машине ESP или любую другую систему курсовой стабилизации — чтобы не «душила» мотор при каждом проскальзывании какого-то из колес. Во-вторых, если вы давите на газ, машина буксует, но не двигается с места, выехать вам вряд ли удастся. В таком случае нужно чуть сдать назад и взяв небольшой разгон проскочить скользкое место. Либо, если речь идет о переднеприводном авто, попробовать покрутить рулем в разные стороны — такое изменение направления их вращения очень часто помогает покрышкам «зацепиться» и вытащить машину вперед. Ну, а если никакие из перечисленных приемов не помогли выехать — делать нечего, придется искать машину-буксир, которая будет в состоянии выдернуть вашу из снежного плена. Или ждать весны, когда снег сам растает.

парковка, снегоходы
6 февраля 2018
2462

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы