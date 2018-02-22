За «левый» талон техосмотра водителей наказывать не будут

Да, с сегодняшнего дня состояние машин будут проверять по большему числу параметров — по 90 вместо 68. Да, автовладельцы, как уже писал портал «АвтоВзгляд», должны будут вновь покупать аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки прежде чем ехать на эту процедуру. В более жесткие условия поставят любителей тюнинга (и тех, кто ограничивается в этом деле покрытием фар пленкой, и тех, кто вносит серьезные изменения в конструкцию транспортного средства) — все подобные вмешательства должны будут подтверждаться сертифицировнными экспертами с выдачей соответствующих заключений. Туго придется и любителям сэкономить на зимней резине: отныне запрещено устанавливать шипованную резину только на ведущие колеса, обувая остальные в липучку. Имеются и другие ограничения, о которых вы можете узнать здесь.

Однако главной проблемы нынешнего техосмотра, когда диагностические карты большинством водителей просто покупаются, или получаются автоматически вместе с полисом ОСАГО, вступившее в силу правительственное постановление не решило. Изначально предполагалось, что процесс проверки каждого авто будет фиксироваться на видео, что исключало бы выдачу диагностических карт по левым схемам, а в случае ДТП можно было бы проверить, действительно ли машина аварийщика была технически исправна. Так же правительство отказалось от уголовного преследования операторов техосмотра, выдающих «липовые» диагностические карты или вносящих в них ложные данные. Иначе говоря, за левый талон ТО наказывать не станут, а вот за его отсутствие автовладельца начнуть штрафовать на 800 рублей.

Иначе говоря, премьер Медведев, в бытность свою президентом страны реформировавший систему техосмотра так, что она вообще перестала работать, и сейчас оставил ее просто кормушкой для определенного круга лиц, меньше всего заинтересованных в повышении безопасности дорожного движения, но активно пополняющих свои карманы.