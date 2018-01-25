За езду с «левым техосмотром» будут штрафовать на 800 рублей

Минэкономики подготовило финальный вариант поправок в карательное законодательство, призванный побороть бизнес на «торговле техосмотром» в России. Предлагается, например, вернуть В КоАП штраф для водителя за его отсутствие — 800 рублей. Напомним, что в порядка семи лет назад из КоАП убрали точно такую же статью, которая наказывала водителя за отсутствие у машины пройденного ТО на 300—800 рублей. Сейчас предлагается штрафовать за отсутствие ТО уже в автоматическом режиме — с помощью дорожных камер. Для операторов ТО, вносящих машины фактически не прошедшие ТО в электронную базу проверенного транспорта, тоже придумана кара — штраф в 10 000 рублей.

Упоминание о ТО появится и в УК. Когда будет доказано, что «заведомо недостоверные» данные вносились экспертом в базу «умышленно», его могут осудить вплоть до 4 лет принудительных работа. А в свлучае «группой лиц по предварительному сговору» — до двух лет тюрьмы.

Единственным проблеском здравого смысла в поправках Минэкономразвития видится лишь предложение ввести в законодательство об ОСАГО возможность для страховой компании вчинить регрессный иск к владельцу машины виновника аварии в случае, если ДТП произошло из-за технической неисправности.

Эта поправка сама по себе делает полностью бессмысленной всю систему государственного техосмотра в России: зачем он в принципе нужен, если каждый автовладелец в под угрозой регрессных исков страховщиков будет вынужден следить за техническим состоянием своего транспорта?!