За езду с «левым техосмотром» будут штрафовать на 800 рублей

В СМИ просочились конкретные «расценки» будущих штрафов, а также масштабы кар для операторов техосмотра и водителей, которые ездят на машинах, не прошедших бессмысленное государственное ТО.
Алексей Батушенко

Минэкономики подготовило финальный вариант поправок в карательное законодательство, призванный побороть бизнес на «торговле техосмотром» в России. Предлагается, например, вернуть В КоАП штраф для водителя за его отсутствие — 800 рублей. Напомним, что в порядка семи лет назад из КоАП убрали точно такую же статью, которая наказывала водителя за отсутствие у машины пройденного ТО на 300—800 рублей. Сейчас предлагается штрафовать за отсутствие ТО уже в автоматическом режиме — с помощью дорожных камер. Для операторов ТО, вносящих машины фактически не прошедшие ТО в электронную базу проверенного транспорта, тоже придумана кара — штраф в 10 000 рублей.

Упоминание о ТО появится и в УК. Когда будет доказано, что «заведомо недостоверные» данные вносились экспертом в базу «умышленно», его могут осудить вплоть до 4 лет принудительных работа. А в свлучае «группой лиц по предварительному сговору» — до двух лет тюрьмы.

Единственным проблеском здравого смысла в поправках Минэкономразвития видится лишь предложение ввести в законодательство об ОСАГО возможность для страховой компании вчинить регрессный иск к владельцу машины виновника аварии в случае, если ДТП произошло из-за технической неисправности.

Эта поправка сама по себе делает полностью бессмысленной всю систему государственного техосмотра в России: зачем он в принципе нужен, если каждый автовладелец в под угрозой регрессных исков страховщиков будет вынужден следить за техническим состоянием своего транспорта?!

Абсурдность самой идеи поголовного ежегодного государственного ТО подтверждается статистикой ДТП. Число аварий с пострадавшими, произошедшими из-за технических неполадок, не превышает 3,5% от их общего числа. Причем в них фигурируют, в подавляющем большинстве ЧП, грузовики и автобусы. Именно последние виноваты в относительно высоком проценте ДТП с пострадавшими из-за технических неполадок — поскольку перевозят помногу традиционно непристегнутых пассажиров. Но лоббисты государственного ТО всячески замалчивают это обстоятельство. А ведь в России насчитывается более 50 млн. всевозможных машин и только 0,4 млн. из них — автобусы.

Но вместо того, чтобы плотнее заняться контролем технического состояния парка общественного транспорта, власти с упертостью полуслепого носорога пытаются насаждать поголовный техосмотр вообще для всех машин. Помимо прочего, Минэкономики хочет снимать на видео каждую заехавшую на ТО машину и хранить эти ролики в базе данных прошедших техосмотр авто.

В свое время, когда техосмотр находился в ведении ГИБДД, каждую машину на ПГТО тоже снимали на видео. Однако это не мешало сотрудникам массово и практически открыто торговать пластиковыми талонами ТО. Идея ежегодного государственного ТО с тех пор не стала менее идиотской по своей сути. А значит, никакие новые поправки в УК, хитроумная видеофиксация и самые распрекрасные базы данных принципиально не изменят в этой области ничего. Разве что увеличится цена приобретения диагностической карты.

видеофиксация, КоАП, ТО, полис страхования, видеорегистратор, техническое обслуживание
25 января 2018
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