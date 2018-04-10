ГИБДД исправила свои смертельные ошибки

Билеты для экзаменов на права в ГИБДД были отредактированы по инициативе медиков и представителей автошкол. Под изменения попала часть, посвященная оказанию первой помощи пострадавшим в аварии. Новая редакция билетов уже опубликована на сайте ГИБДД и информационную систему ГИБДД, обеспечивающую прием экзаменов на права по всей России. На несуразности в билетах обратила внимание ГИБДД Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). В начале 2018 года она направила соответствующее обращение в инспекцию. Ее выводы были подтверждены специалистами ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

В частности, среди правильных ответов на вопросы о действиях при оказании первой помощи раненному в билетах ГИБДД числилось наложение жгута на рану при открытом переломе. А находить пульс у пострадавшего предлагалось следующим образом: «три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей».

Если обычный человек, не профессиональный медик, начнет «продвигать вглубь шеи» раненного свои пальцы, дело окончится трупом. Кроме того, по данным МААШ, изменения в билетах коснулись вопросов об извлечении инородного тела из дыхательных путей, эвакуации пострадавшего из салона машины, помощи при термических ожогах и проведения сердечно-легочной реанимации.