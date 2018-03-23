Тест-драйв KIA Rio: обновление пройденного

Свеженький KIA Rio не подвел и поддержал текущую мировую традицию превращать все машины одного производителя в аналог «матрешки» — когда вся линейка смотрится как клоны, различающиеся лишь размером. Замечу, что это самым положительным образом обычно сказывается именно на младшеньких моделях бренда. Вроде «бюджетник», а выглядит как флагман. Только маленький. В случае с KIA Rio дело обстоит именно таким образом.

Даже шраеровская «улыбка тигра» на мордочке Rio смотрится вполне презентабельно и органично. К тому же, в текущем поколении своих машин еще и сплющили ее изрядно — до узкой интеллигентной полоски. Фирменную фальшрадиаторную решетку марки и «улыбкой» то теперь назвать сложно. Корпоративный стиль как передней, так и задней оптики придают машине вполне «взрослый» вид. Разве что корма машины выглядит несколько «пустоватой». Это потому, что место установки номерного знака опущено с крышки багажника на нижнюю кромку бампера. Впрочем, на общее приличное впечатление от машины это не влияет.