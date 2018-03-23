Тест-драйв KIA Rio: обновление пройденного

Корейские автопроизводители плотно обжились на российском рынке и прекрасно себя тут чувствуют. Однако почивать на лаврах им не позволяют АвтоВАЗ в компании с Renault, а потому (что замечательно!) азиатам приходится шевелиться, чтобы соответствовать запросам клиента. С KIA Rio им это, похоже, удалось.
Алексей Батушенко

Свеженький KIA Rio не подвел и поддержал текущую мировую традицию превращать все машины одного производителя в аналог «матрешки» — когда вся линейка смотрится как клоны, различающиеся лишь размером. Замечу, что это самым положительным образом обычно сказывается именно на младшеньких моделях бренда. Вроде «бюджетник», а выглядит как флагман. Только маленький. В случае с KIA Rio дело обстоит именно таким образом.

Даже шраеровская «улыбка тигра» на мордочке Rio смотрится вполне презентабельно и органично. К тому же, в текущем поколении своих машин еще и сплющили ее изрядно — до узкой интеллигентной полоски. Фирменную фальшрадиаторную решетку марки и «улыбкой» то теперь назвать сложно. Корпоративный стиль как передней, так и задней оптики придают машине вполне «взрослый» вид. Разве что корма машины выглядит несколько «пустоватой». Это потому, что место установки номерного знака опущено с крышки багажника на нижнюю кромку бампера. Впрочем, на общее приличное впечатление от машины это не влияет.

Новое поколение KIA Rio слегка выросло в размерах по сравнению с предшественником. Технические данные машины свидетельствуют, что модель увеличилась в длину на 20 мм и на 40 мм — в ширину. Надо сказать, что сильнее всего ощущается именно последняя цифра. Когда пересаживаешься из «старой Rio» в новую модель сразу ощущаешь: плечам гораздо просторнее, «подоконник» под лобовым стеклом явно шире и т. п. В интерьере корейской машины напрочь отсутствует даже намек на легкомыслие или «пластмассовую азиатчин». Это не «французы», которые почему-то уверены, что бюджетная модель обязана и выглядеть либо убого, либо по-дурацки. У KIA Rio приборная доска выгладит практически также как в старшей модели — например, у Optima.

Циферблаты, мониторчик борт-компьютера между ними — все вполне «взрослое». Если, например, не знать заранее, откуда этот узел взятлся вполне можно решить, что эта приборка предназначена для какой-нибудь европейской машины и, причем, явно не самой дешевую. На руле Rio присутствуют все положенные электронные «цацки»: управление мультимедиа, бортовым журналом и прочим. Нам на тест, кстати, попалась KIA Rio далеко не в максимальной комплектации — с «музыкой» попроще, то есть без 7-дюймового тач-скрина. Но и кнопками под небольшим дисплеем для перебора каналов радио, как оказалось, пользоваться более чем удобно.

А отсутствие конкретно в нашей версии встроенной «навигации» не расстроило абсолютно — все равно уже давным-давно мы пользуемся для подобных целей всякими «яндекс-пробками». Накатившие на Москву мартовские морозы и снегопады заставили особенно порадоваться наличию в пакете опций Rio электрообогрева рулевого колеса и лобового стекла. А коллега, имеющий в личном пользовании Rio прошлого поколения, сообщил, что удлинение кузова модели на пару сантиметров однозначно пошло на пользу задним пассажирам. Мол, их коленкам теперь вполне терпимо даже в достаточно длительном путешествии.

Поначалу несколько «ломало» отсутствие на крышке багажного отсека кнопки, замка, — открыть ее можно либо с брелока, либо дернув за рычажок рядом с водительским креслом. Но к этому, как оказалось, вполне можно привыкнуть. При этом пришлось позавидовать обладателям топовых версий Rio. Помимо системы бесключевого доступа, такие машины имеют систему автоматического отпирания багажника: постоишь рядом с ним в течение трех секунд и замок сам открывается. Что касается ходовых кондиций KIA Rio современного разлива, то их вполне можно оценить на «очень хорошо» по сравнению с немецкими одноклассниками от VW и прочих Skoda. С точки зрения управляемости «кореец» все таки немного уступит в лобовом сравнении с тем же Polo. Да, у Rio чуть менее четкий «руль», а подвеска не дает водителю немецкого ощущения контроля над машиной. Но нюанс этот заметить можно, пожалуй, лишь при целенаправленном сравнении.

Просто Rio изначально «заточен» под другое. Он чуть более комфортен на ходу, а его подвеска, обеспечивая нормальный контроль над машиной, отлично «жрет» и крупные, и мелкие неровности. Ведь подобного рода «обратная связь» с дорогой не нравится большинству автовладельцев. С точки динамики, у Rio тоже все более чем в порядке. Сочетание 123-сильного 1,6-литрового бензинового «атмосферника» и классического 6-ступенчатого автомата уже само по себе радует своей большей отзывчивостью на действия педалью газа по сравнению с модными сейчас у «немцев» турбомоторами и «роботами» в трансмиссии.

Динамика нашего KIA Rio ни разу не вызвала отрицательных эмоций за все время теста, не смотря на то, что согласно официальным техническим данным на машину, разгон до 100 км/ч занимает у нее 11 секунд. А вот расходом топлива корейский седан нас не особо порадовал. В городских условиях, при отсутствии серьезных заторов, борткомпьютер машины демонстрировал расход не менее 11 литров на сотню. Хотя производитель обещал его на уровне 8,9 литров на 100 км пробега по городу. В заключение скажем, что «базовый» Rio c 1,4-литровым 100-сильным бензиновым мотором под капотом и 6-ступенчатой «механикой» стоит от 684 000 рублей. А в максимальной комплектации (123 л. с., «автомат») он обойдется не менее чем в 994 000 рублей.

автопродажи, авторынок, седан, бюджетные авто
23 марта 2018
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