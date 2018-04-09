Машина ДПС спровоцировала смертельное ДТП с мажором на BMW X5

Фото: Сергей Иванов
Очередной мажор на дорогостоящей иномарке в погоне за славой Мары Багдасарян, не справившись с управлением, на огромной скорости вылетел с дороги и убил находившуюся на тротуаре женщину. А спровоцировал аварию патрульный автомобиль ГИБДД.
Мирон Горин

На юго-востоке столицы известный стритрейсер, а по совместительству преступник Мгер Терзикян, не так давно освободившийся из-под стражи за ограбление, насмерть сбил женщину на тротуаре. Коллекционер лайков в Инстаграме неоднократно нарушал ПДД, рассекая по московским улицам с явным превышением скорости и устраивая «шашки».

Так было и в минувший уик-энд. Правда, со слов очевидцев, водитель дорогостоящего BMW X5 вылетел с проезжей части из-за того, что его подрезал автомобиль ДПС. Полицейская машина готовилась к развороту, в это время на горизонте появился кроссовер виновника аварии, который двигался чересчур быстро. Уходя от столкновения с патрульным авто ранее судимый выходец из Армении потерял контроль над иномаркой, и ее выбросило на пешеходную зону, где в тот момент находилась жительница Саратова, подрабатывавшая в Первопрестольной дворником.

Согласно ч.3 ст. 264 УК РФ уличному гонщику грозит до пяти лет лишения свободы за «нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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9 апреля 2018
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