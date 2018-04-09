Машина ДПС спровоцировала смертельное ДТП с мажором на BMW X5

На юго-востоке столицы известный стритрейсер, а по совместительству преступник Мгер Терзикян, не так давно освободившийся из-под стражи за ограбление, насмерть сбил женщину на тротуаре. Коллекционер лайков в Инстаграме неоднократно нарушал ПДД, рассекая по московским улицам с явным превышением скорости и устраивая «шашки».

Так было и в минувший уик-энд. Правда, со слов очевидцев, водитель дорогостоящего BMW X5 вылетел с проезжей части из-за того, что его подрезал автомобиль ДПС. Полицейская машина готовилась к развороту, в это время на горизонте появился кроссовер виновника аварии, который двигался чересчур быстро. Уходя от столкновения с патрульным авто ранее судимый выходец из Армении потерял контроль над иномаркой, и ее выбросило на пешеходную зону, где в тот момент находилась жительница Саратова, подрабатывавшая в Первопрестольной дворником.

Согласно ч.3 ст. 264 УК РФ уличному гонщику грозит до пяти лет лишения свободы за «нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека».