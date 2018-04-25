Генерал Михаил Черников: как обжаловать неверные показания камер фиксации нарушений ПДД

О том, что камеры фото- видеофиксации нарушений ПДД частенько врут, не понаслышке знает чуть ли не каждый российский водитель. Одни благодаря установленной в салоне видеокамере, трекеру или другому оборудованию стопроцентно уверены, что полученное им «письмо счастья» лживо. Другие знают о своей правоте, поскольку пользуются круиз-контрольными ограничителями скорости. Третьи получают штрафы из мест, где никогда не бывали. Но всех их объединяет одно — в большинстве случаев доказать гаишникам, что они не нарушали, просто невозможно.
Понимая это, спорить с правоохранительными органами практически никто не хочет. В итоге на 83 млн. выписанных в прошлом году камерами штрафов, ГИБДД получила лишь 0,5 жалоб. Да и то большинство из них в связи со сменой собственника машины. А парадокс ситуации в том, что располагая только фотографией машины в месте, где якобы был нарушен скоростной режим, опровергнуть этот факт так же невозможно, как и доказать его! Однако на стороне ГИБДД — КоАП РФ, лишающий водителя презумпции невиновности в случае фиксации его нарушения камерами.
Между тем, как уже говорилось, камеры по самым разным причинам нередко ошибаются, а безоговорочно верить им только потому, что они прошли необходимую сертификацию и ежегодную поверку — смешно, поскольку абсолютно любая техника может выйти из строя в любой момент.
На этом фоне даже удивительно, что проблемой наконец заинтересовались не только простые автолюбители, правозащитники и журналисты, но и гаишники! Так, начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников даже собрал 25 апреля за одним столом все заинтересованные лица, чтобы попытаться решить эту проблему, поскольку по его мнению любой гражданин страны обязан иметь возможность защитить свои права. И даже пошел еще дальше.
Генерал высказался в том духе, что если будет найдена реальная для водителей возможность доказывать, что та или иная камера сработала неверно, то не только он должен быть освобожден от наказания, но и другие люди, попавшиеся в объектив некорректно работающего прибора. Причем, по его мнению, возвращать им деньги за ошибочно выписанный штраф нужно даже без их заявления в правоохранительные органы. Весь вопрос в том, что запустить механизм получения доказательств ошибки прибора.
В принципе, такая возможность уже есть и сейчас. Так, те же пресловутые «Стрелки» не только фотографируют, но и снимают видео, которое и может стать необходимым доказательством наличия или отсутствия нарушения. Однако беда в том, что эти видеоролики нигде не хранятся, а автоматически стираются. А для создания соответствующих мощностей (серверы, каналы передачи данных и т. д.) только для Москвы требуется, по некоторым подсчетам, около 20 млрд. рублей. А сколько потребуется в масштабах страны, где на сегодняшний день трудится боле 13 000 стационарных и передвижных комплексов фиксации, вообще непонятно. С другой стороны, если мы живем в правовом государстве, то эти расходы более, чем оправданы.
Впрочем, есть и менее затратный способ сбора доказательной базы. Камеры могут снимать не видеофильмы, а делать так называемую раскадровку: то есть фотографировать машину в процессе движения не один раз, а пять, отталкиваясь от определенных специалистами реперных точек. Опираясь на этот «фотоальбом», утверждают эксперты, определить реальную скорость транспортного средства очень просто.
Второй вариант генералу Черникову явно пришелся по душе, хотя он и заяил, что двух найденных в процессе обсуждения решений недостаточно для принятия окончательного вердикта и над решением вопроса еще надо работать.
– Будем искать новые способы и возможности, чтобы граждане могли как можно более простым способом доказывать свою невиновность, — заявил генерал Черников порталу «АвтоВзгляд».