Генерал Михаил Черников: как обжаловать неверные показания камер фиксации нарушений ПДД

Понимая это, спорить с правоохранительными органами практически никто не хочет. В итоге на 83 млн. выписанных в прошлом году камерами штрафов, ГИБДД получила лишь 0,5 жалоб. Да и то большинство из них в связи со сменой собственника машины. А парадокс ситуации в том, что располагая только фотографией машины в месте, где якобы был нарушен скоростной режим, опровергнуть этот факт так же невозможно, как и доказать его! Однако на стороне ГИБДД — КоАП РФ, лишающий водителя презумпции невиновности в случае фиксации его нарушения камерами.

Между тем, как уже говорилось, камеры по самым разным причинам нередко ошибаются, а безоговорочно верить им только потому, что они прошли необходимую сертификацию и ежегодную поверку — смешно, поскольку абсолютно любая техника может выйти из строя в любой момент.

На этом фоне даже удивительно, что проблемой наконец заинтересовались не только простые автолюбители, правозащитники и журналисты, но и гаишники! Так, начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников даже собрал 25 апреля за одним столом все заинтересованные лица, чтобы попытаться решить эту проблему, поскольку по его мнению любой гражданин страны обязан иметь возможность защитить свои права. И даже пошел еще дальше.