Ловушка ГИБДД, которой не было

ГУ ОБДД МВД РФ оперативно отреагировало на статью, в которой портал «АвтоВзгляд» описал реальную дорожную ситуацию, очень напоминавшую так называемую полицейскую ловушку с применением мобильного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Напомним, что речь в статье шла о ситуации, имевшей место на участке скоростной трассы М9 «Балтия» в ближайшем Подмосковье, свидетелем которой стал корреспондент «АвтоВзгляда». Он рассказал, что проезжая по трассе в районе ее пересечении с Ильинским шоссе, заметил временные знаки ограничения скорости, которые требовали от водителей сбросить ее с разрешенной тут 110 км/ч до 50 км/ч.

Никаких работ, из-за которых могли бы быть установлены эти знаки, на дороге не наблюдалось. Зато практически сразу по окончании зоны их действия был обнаружен служебный микроавтобус с выдвинутой штангой комплекса автоматической фиксации, в то время как водители проезжающих машин массово не снижали скорость по требованию временных знаков.

«Сложив 2+2», журналист пришел к выводу, что стал свидетелем массового «обилечивания» автовладельцев с помощью искусственно организованного превышения скорости. Однако с этим не согласились сотрудники ГИБДД, Они оперативно организовали внутреннюю проверку и сообщили нам о ее результатах.