Ловушка ГИБДД, которой не было

После публикации на портале «АвтоВзгляд» материала о некорректной работе комплекса «Стрелка» на Новой Риге, ГУ ОБДД МВД РФ провело собственное расследование работы этого мобильного комплекса автоматической фиксации в районе временных знаков ограничения скорости.
ГУ ОБДД МВД РФ оперативно отреагировало на статью, в которой портал «АвтоВзгляд» описал реальную дорожную ситуацию, очень напоминавшую так называемую полицейскую ловушку с применением мобильного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Напомним, что речь в статье шла о ситуации, имевшей место на участке скоростной трассы М9 «Балтия» в ближайшем Подмосковье, свидетелем которой стал корреспондент «АвтоВзгляда». Он рассказал, что проезжая по трассе в районе ее пересечении с Ильинским шоссе, заметил временные знаки ограничения скорости, которые требовали от водителей сбросить ее с разрешенной тут 110 км/ч до 50 км/ч.
Никаких работ, из-за которых могли бы быть установлены эти знаки, на дороге не наблюдалось. Зато практически сразу по окончании зоны их действия был обнаружен служебный микроавтобус с выдвинутой штангой комплекса автоматической фиксации, в то время как водители проезжающих машин массово не снижали скорость по требованию временных знаков.
«Сложив 2+2», журналист пришел к выводу, что стал свидетелем массового «обилечивания» автовладельцев с помощью искусственно организованного превышения скорости. Однако с этим не согласились сотрудники ГИБДД, Они оперативно организовали внутреннюю проверку и сообщили нам о ее результатах.
Оказалось, что мобильный комплекс автоматической фиксации действительно функционировал тогда на 19-м километре М9 «Балтия». Но «Стрелка» работала исключительно по превышению скорости свыше 110 км/ч, а также фиксировала езду по обочине. За время ее работы нарушений временного скоростного режима зафиксировано не было, то есть «ловушка ГИБДД» в то время и в том месте не существовала. Кроме того, в официальном ответе ГУ ОБДД на публикацию портала «АвтоВзгляд» опровергается наше утверждение, что «Госавтоинспекция применяет новую редакцию Административного регламента… для увеличения сумм штрафов, собираемых c автовладельцев практически на ровном месте».
Да, в описанной в нашем материале этого, как видим, не было и за преждевременные выводы сотрудника портал «АвтоВзгляд» приносит автоинспекции свои извинения. Однако мы точно знаем, что подразделения ГИБДД — хотя и невольно — являются частью системы, пополняющей бюджеты регионов штрафными деньгами. Те, как известно, считают такие поступления одним из законных источников своего дохода. Не даром же определенные суммы от штрафов с камер автоматической фиксации заранее планируются еще на стадии верстки региональных бюджетов. Собственно, этим во многом и объясняется энтузиазм местных властей в деле увеличения количества камер на дорогах. В пользу версии их заинтересованности именно в росте количества штрафов говорит и тот факт, что в «аварийноопасных местах» чаще всего появляются не муляжи камер автоматической фиксации, чего хватило бы для охлаждения горячих голов нарушителей ПДД, а реально штрафующие комплексы. С учетом этого новый Регламент ГИБДД, разрешивший автоматическую фиксацию нарушений в зоне действия временных знаков, объективно расширяет возможности штрафовать водителей.