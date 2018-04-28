Пьяный лихач на BMW убил инспектор ДПС на Priora

Ночью 27 апреля на улице Восстания в Казани патруль ДПС заметил BMW 520i 2014 года выпуска, двигавшийся с превышением скорости. В ответ на требования сотрудников остановиться водитель машины нажал на педаль газа. К погоне за пытающимся скрыться нарушителем присоединилось несколько экипажей ДПС. Гонка по ночным улицам продолжалась более 15 минут и закончилась на перекрестке Волгоградской и Декабристов. Иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в патрульную LADA Priora, экипаж которой пытался перекрыть путь беглецу.

В результате удара один из инспекторов ДПС от полученных травм умер. Состояние его коллеги медики оценивают как удовлетворительное. Виновник аварии, некий Артур Сатрутдинов, отделался ушибами. Как оказалось, в 2015 году он был лишен «прав» за то, что скрылся с места ДТП. Кроме того, гражданин был ранее дважды судим по «наркотическим» статьям УК. По факту трагедии МВД Татарстана возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику по данной статье грозит от двух до семи лет лишения свободы.