Отберет ли ГИБДД машину если забыл «права» дома

Всегда иметь водительское удостоверение с собой в машине и предъявлять его по первому требованию сотрудника полиции — обязанность каждого водителя. Но теория вероятности неумолима и любой водитель однажды может оставить дома свои «права». Не по злому умыслу, как говорится, а по какой-то случайности или вследствие забывчивости. Некоторые умудряются кататься без «прав» по нескольку дней, прежде чем обнаруживают их отсутствие при себе.

Причем закон подлости таков, что как только человек обнаруживает, что ВУ у него осталось дома, а он за рулем и вдали от него — его обязательно остановит для проверки документов первый же встречный патруль ДПС. Они как чувствуют потенциального клиента, что ли…

Большинство нормальных водителей в подобной ситуации чувствуют себя крайне неловко. Хотя на самом деле КоАП относится достаточно снисходительно к забывчивым гражданам.

На этот случай в Кодексе припасена часть 2 статьи 12.3 — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им». Согласно ей нарушителю может быть вынесено либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Причем, его можно оплатить в половинном размере, если сделать это в 20-дневный срок после вынесения постановления. То есть забывчивость, в итоге, обойдется в каких-то 250 рублей.