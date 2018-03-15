Отберет ли ГИБДД машину если забыл «права» дома

Отъехал от дома, остановился по требованию патруля ДПС и выясняется, что «права» остались дома. Ситуация довольно распространенная. Особенно если привык носить документы в кармане пиджака или брюк, а переложить в новую пару забываешь.
Максим Строкер

Всегда иметь водительское удостоверение с собой в машине и предъявлять его по первому требованию сотрудника полиции — обязанность каждого водителя. Но теория вероятности неумолима и любой водитель однажды может оставить дома свои «права». Не по злому умыслу, как говорится, а по какой-то случайности или вследствие забывчивости. Некоторые умудряются кататься без «прав» по нескольку дней, прежде чем обнаруживают их отсутствие при себе.

Причем закон подлости таков, что как только человек обнаруживает, что ВУ у него осталось дома, а он за рулем и вдали от него — его обязательно остановит для проверки документов первый же встречный патруль ДПС. Они как чувствуют потенциального клиента, что ли…

Большинство нормальных водителей в подобной ситуации чувствуют себя крайне неловко. Хотя на самом деле КоАП относится достаточно снисходительно к забывчивым гражданам.

На этот случай в Кодексе припасена часть 2 статьи 12.3 — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им». Согласно ей нарушителю может быть вынесено либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Причем, его можно оплатить в половинном размере, если сделать это в 20-дневный срок после вынесения постановления. То есть забывчивость, в итоге, обойдется в каких-то 250 рублей.

Стоит, однако учитывать один нюанс. Эта статья КоАП не распространяется на граждан, которые управляют машиной не имея ВУ в принципе или будучи лишенными «прав». Для «лишенцев», вновь севших за руль статья 12.7 КоАП предусматривает 30 000 рублей штрафа, либо 15 суток ареста, либо обязательные работы — до 200 часов. А просто «бесправным» любителям покататься — 5000−15 000 рублей штрафа.

Так вот, чтобы полицейский смог убедиться, что вы не такой, а всего лишь забыли ВУ, придется предъявить ему паспорт, чтобы вас можно было «пробить» по базе данных. Ну, а если вы оказались за рулем вообще без документов, удостоверяющих личность, то тут уж явно не обойдется без применения ч. 1 статьи 27.12 КоАП РФ, в которой оговариваются случаи, когда человека можно отстранить от управления машиной. Хотя, в принципе, постановление об отстранении сотрудник может написать даже в случае забытых дома «прав». Но это если у него будет ну очень плохое настроение с утра или вы чем-то выведете его из себя.

Но и то, «отстранение» еще не означает, что машину обязательно отберут и отправят на штрафстоянку. Поскольку отстранение от управление длится будет ровно до тех пор, пока не будет устранено нарушение. То есть если, например, товарищ и ли жена привезет ваше забытое дома ВУ, вас немедленно отпустят на машине на все четыре стороны.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
15 марта 2018
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