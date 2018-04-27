Может ли сотрудник ГИБДД снимать ДТП на свой смартфон

В последние годы в СМИ очень много говорится о планах полицейского руководства оснастить патрульные машины видеорегистраторами происходящего снаружи и внутри авто, а экипажи ДПС нательными камерами — как это сделано, например, в полицейских подразделениях США. Машины видеокамерами оснастить удалось во многих подразделениях ГИБДД, а сотрудники, в большинстве своем трудятся без видеофиксации их действий для истории. А снимать там есть чего. И речь тут идет не столько о рутинном общении с водителями, но и о видеодокументировании нарушений ПДД или последствий аварий.

Видеокамера или хотя бы фотоаппарат бывает необходим чтобы запечатлеть, например, фактический отказ от медосвидетельсвтования пьяного или «обдолбанного» до состояния невменяемости водителя. Или когда участники ДТП категорически не согласны с ее схемой, составленной инспектором. Все это патрульные обычно фиксируют не с помощью специальной «сертифицированной, поверенной и опломбированной» техники, а на личный мобильный телефон. В связи с этим у многих водителей возникают вопросы к достоверности и объективности подобных «материалов дела»: мало ли чего полицейский сделает с полученными фотками или видео в своем смартфоне, потом, мол, ничего не докажешь.