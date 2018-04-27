Может ли сотрудник ГИБДД снимать ДТП на свой смартфон

Очень часто сотрудники ДПС при оформлении протокола об аварии или при иных процессуальных действиях используют для фото-видеофиксации не казенную камеру, а собственный мобильный телефон. Нет ли в этом нарушения закона?
Максим Строкер

В последние годы в СМИ очень много говорится о планах полицейского руководства оснастить патрульные машины видеорегистраторами происходящего снаружи и внутри авто, а экипажи ДПС нательными камерами — как это сделано, например, в полицейских подразделениях США. Машины видеокамерами оснастить удалось во многих подразделениях ГИБДД, а сотрудники, в большинстве своем трудятся без видеофиксации их действий для истории. А снимать там есть чего. И речь тут идет не столько о рутинном общении с водителями, но и о видеодокументировании нарушений ПДД или последствий аварий.

Видеокамера или хотя бы фотоаппарат бывает необходим чтобы запечатлеть, например, фактический отказ от медосвидетельсвтования пьяного или «обдолбанного» до состояния невменяемости водителя. Или когда участники ДТП категорически не согласны с ее схемой, составленной инспектором. Все это патрульные обычно фиксируют не с помощью специальной «сертифицированной, поверенной и опломбированной» техники, а на личный мобильный телефон. В связи с этим у многих водителей возникают вопросы к достоверности и объективности подобных «материалов дела»: мало ли чего полицейский сделает с полученными фотками или видео в своем смартфоне, потом, мол, ничего не докажешь.

А ведь отснятое сотрудником на месте происшествия часто становится определяющим доказательством в суде, решающем вопрос, например, о лишении «прав» или выясняющим кто из участников аварии будет «оплачивать банкет», то есть возмещать ущерб пострадавшим. Так насколько законны съемки полицейского на личный смартфон? Для ответа на этот вопрос следует учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, часть 2 статьи 26.7 КоАП говорит, что в качестве доказательств по делу об административном правонарушении могут приниматься материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных, а также другие носители информации.

А во-вторых, другая статья КоАП — 26.11 — говорит, что «судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу». В переводе с юридического на русский это означает, что принять или не принять видеосъемку с телефона сотрудника ДПС в качестве доказательства по делу зависит исключительно от прихоти судьи, дознавателя и т. п. А по скольку сотруднику полиции у российского правосудия «нет оснований не доверять», то — сами понимаете…

штрафы, суд, лишение прав, ПДД, КоАП, авария, ГИБДД
27 апреля 2018
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