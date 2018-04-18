Тест-драйв Ford Tourneo Custom: мечта хозяина

Неокрепший детский мозг был тогда безнадежно отравлен романтикой пилотирования городского «скотовоза» — ужасного ЛиАЗ 677. С тех пор прошел не один десяток лет и организм практически очистился от той «интоксикации». Но в качестве осложнения осталась слабость к управлению именно «басами». А потому рецидив детской «болезни» при знакомстве с Ford Tourneo Custom был просто неизбежен. Хотя, на самом деле, на «автобусность» тут намекают лишь габариты машины и максимально возможная для категории «В» пассажировместимость — 7 человек, не считая водителя. Внешне Tourneo Custom выглядит ровно так, как и должен смотреться маленький автобусик — как слегка уменьшенная копия «маршрутки» Ford Transit.

Правда, в отличие от старшего братца, Tourneo Custom на российских дорогах не настолько примелькался и не столь узнаваем. В то время, как «старшой брат» массово используется владельцами автобусных парков в качестве «маршрутки», удел Tourneo в большинстве случаев — корпоративный гараж.

Напомню, что Ford в свое время выводил Tourneo Custom на российский рынок, потом убирал его из своей линейки для нашей страны, потом вновь вывел… В общем, машина, с одной стороны, достаточно хорошо у нас известная, а с другой — редкая и явно недооцененная. Сложная судьба этого Tourneo в России обусловлена, на мой взгляд, одним фактором — под названием VW Transporter. Этот «немец» у нас, как, пожалуй, и во всей Европе, доминирует в своем классе.