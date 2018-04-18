Тест-драйв Ford Tourneo Custom: мечта хозяина

Большинство мальчиков в нежном возрасте мечтают, когда вырастут, водить корабли, самолеты, космические ракеты или, на худой конец, поезда дальнего следования. Автор же этих строк в аналогичном периоде жизни с упоением бродил по квартире с крышкой от ведра в руках, воображая себя водителем автобуса на маршруте.
Неокрепший детский мозг был тогда безнадежно отравлен романтикой пилотирования городского «скотовоза» — ужасного ЛиАЗ 677. С тех пор прошел не один десяток лет и организм практически очистился от той «интоксикации». Но в качестве осложнения осталась слабость к управлению именно «басами». А потому рецидив детской «болезни» при знакомстве с Ford Tourneo Custom был просто неизбежен. Хотя, на самом деле, на «автобусность» тут намекают лишь габариты машины и максимально возможная для категории «В» пассажировместимость — 7 человек, не считая водителя. Внешне Tourneo Custom выглядит ровно так, как и должен смотреться маленький автобусик — как слегка уменьшенная копия «маршрутки» Ford Transit.
Правда, в отличие от старшего братца, Tourneo Custom на российских дорогах не настолько примелькался и не столь узнаваем. В то время, как «старшой брат» массово используется владельцами автобусных парков в качестве «маршрутки», удел Tourneo в большинстве случаев — корпоративный гараж.
Напомню, что Ford в свое время выводил Tourneo Custom на российский рынок, потом убирал его из своей линейки для нашей страны, потом вновь вывел… В общем, машина, с одной стороны, достаточно хорошо у нас известная, а с другой — редкая и явно недооцененная. Сложная судьба этого Tourneo в России обусловлена, на мой взгляд, одним фактором — под названием VW Transporter. Этот «немец» у нас, как, пожалуй, и во всей Европе, доминирует в своем классе.
Конкурировать с «транспортером» прочим «автобусикам» можно, но крайне сложно — уж очень плотно образ VW впечатан в мозги потенциальных покупателей такого рода техники. Хотя на самом деле Tourneo Custom более чем в состоянии тягаться с маститым «немцем». Будь у меня в кармане порядка 2,3 млн. — именно от этой цифры стартуют цены на оба эти «автобуса», — лично я выбрал Ford. Хотя бы за его дизайн. Старый добрый «фольксваген», если честно, уже поднадоел своей консервативно-неизменной «мордой», толком не менявшейся уже лет восемь. А Ford хотя бы смотрится свежо! Внутри у Tourneo Custom все, как минимум, не хуже чем у кого бы то ни было из конкурентов.
Если брать за точку отсчета все тот же Transporter, то за рулем Ford чувствуешь себя чуть-чуть более «автобусно», если так можно выразиться. Формализовать это ощущение сложно, но оно есть. Возможно дело в более высокой посадке, или в углах наклона стоек, иди во взаиморасположении рулевой колонки и сиденья водителя. В общем, сложно сказать точно, но за рулем Tourneo Custom ощущаешь себя повелителем более крупной, серьезной и взрослой машины, нежели тот же VW Caravelle. И это при том, что габариты и колесные базы этих моделей-конкурентов практически совпадают.
«Убранство» салона Tourneo соответствует его основному предназначению — с комфортом доставить всех семерых пассажиров на любое мыслимое расстояние. Поэтому не стоит ждать от машины супермягкого пластика в отделке или натуральной кожи на сиденьях и потолке.
Хотя пластмасса тут, разумеется, не «дубовая» — это же не Renault какой-нибудь или Toyota! Просто нормальный не твердый качественный и функциональный пластик. Передняя панель машины, по большому счету, скомпилирована из блоков, применяющихся на прочих моделях марки. Человек, привыкший к интерьеру, скажем, Ford Focus, оказавшись за рулем Tourneo Custom, по большому счету, ничего особо нового для себя не обнаружит.Вплоть до наличия все той же фирменной «мультимедийки» от Ford — SYNC. Она, в частности, все также «сваливает» музыкальные треки из десятка «папок» на USB-флешке в один бесконечный плей-лист, с которым крайне сложно иметь дело.
Чем особенно порадовал Tourneo Custom, так это сочетанием своих пассажирских и грузовых способностей. Скажу так: при разложенных всех семи пассажирских сиденьях, в багажном отсеке вполне можно перевозить горный велосипед со снятым передним колесом! А если поскладывать кресела заднего ряда, то машину вполне можно использовать как грузопассажирский фургон — настолько внушителен становится полезный объем. У VW Transporter, кстати, с этим делом все заметно скромнее.
На ходу Tourneo Custom приятен не менее, чем его немецкий собрат-конкурент. 125-сильный 2.2-литровый дизель выдает 350 Нм крутящего момента. Этого более чем хватает для того, чтобы даже в городе заставлять нюхать свой выхлоп большинству легковушек. А на трассе 6-ступенчатая МКП позволяет добиться расхода на уровне 8—9 литров топлива «на сотню» при скорости 110 км/ч. Что особенно порадовало: машина практически не чувствует нагрузки, даже если в салон набьются все семь человек. В этом довелось убедиться по случаю, когда пришлось участвовать в эвакуации целой делегации родственничков из аэропорта.
А потом, в ходе доставки их по адресам временного проживания, я с удивлением понял, что маневрировать на Tourneo Custom по забитым припаркованными машинами ночным московским двора не сложнее чем, скажем, на среднеразмерном кроссовере. Обзорность прекрасная, авобусик, несмотря на приличные габариты и передний привод, отлично втискивается в узкости, а камера заднего вида помогает при необходимости «ловить миллиметры» — если требуется совсем уж вплотную прижаться кормой к какому-нибудь препятствию.
В общем, отличная рабочая лошадка этот Tourneo Custom. Да и «для дома, для семьи» прекрасно подошел бы. Особенно если Ford когда-нибудь привезет в Россию его модификацию в шестиместном варианте с раскладным столиком в середине пассажирской части салона.