Открытие Крымского моста отметили массовым нарушением ПДД

Фото: Геннадий Черкасов
Участники мотопробега по случаю запуска движения по Крымскому мосту остановились на арочном пролете для того, чтобы пофотографироваться, тем самым нарушив ПДД. Как известно, в тоннелях и на эстакадах остановка транспортных средств запрещена.
Марина Ведяшкина

Как сообщает «Крыминформ», около тысячи байкеров приняли участие в мотопробеге через Керченский пролив. Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов ранее сообщил, что отменил запланированный флешмоб, в ходе которого планировалось остановить две колонны на мосту из-за требований безопасности.

Видимо, не «срослось» — сотни мотоциклистов получат «письма счастья» за нарушение п.12.4 ПДД «Остановка запрещена».

Напомним, что 16 мая проезд по Крымскому мосту для легковых автомобилей и пассажирских автобусов открылся в 05:30 утра по московскому времени. Транспортные средства могут двигаться по автодороге со скоростью не более 90 км/ч. Контроль над соблюдением ПДД осуществляют десять камер фотофиксации. Проезд грузовым машинам по мосту разрешат позднее.

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16 мая 2018
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