Приплыли: Крымский мост открывают на полгода раньше

Фото: Росавтодор
Предполагалось, что Крымский мост откроется лишь в декабре нынешнего года. Однако строительство переправы завершилось на полгода раньше — первые автомобили смогут проехать по новой автодороге уже 16 мая.
Виктория Базылева

Проезд по Крымскому мосту для легковых автомобилей и пассажирских автобусов откроется в 05:30 утра по московскому времени 16 мая. Максимально разрешенная скорость транспортных средств, направляющихся на полуостров или обратно, составит 90 км/ч. Контролировать соблюдение Правил дорожного движения призваны десять камер фотофиксации.

Въехать на автоподход к переправе разрешат на час раньше — в 04:30. Чтобы добраться до Крымского моста со стороны Краснодарского края, нужно двигаться по трассе A-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове — оттуда придется отмерить еще 40 километров. Со стороны республики Крым путь лежит через трассу «Симферополь — Керчь».

Торжественное открытие автомобильной части долгожданного Крымского моста состоится 15 мая. Столь значимое событие отметят «парадом» строительной техники, которая проедет по новенькой дороге.

дорога, трасса
14 мая 2018
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