МАДИ будет чаще эвакуировать машины со снятыми номерами

МАДИ и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) направят дополнительные экипажи инспекторов для патрулирования центра города и улиц, прилегающих к стадионам «Лужники» и «Спартак», — говорится в официальном релизе, распространеном МАДИ. —За автомобилями, оставленными на улицах Москвы без регистрационных знаков или с закрытыми номерами, будет усилен контроль в преддверии и во время чемпионата мира, — говорится в нем.

В первую очередь внимание будет уделяться машинам, оставленным в местах скопления людей — у торговых центров, станций метрополитена, остановок, парков.

Автомобили без регистрационных знаков или с закрытыми номерами будут отправлять на специализированные стоянки, чтобы полицейские смогли проверить их и идентифицировать. Ведомство утверждает, что машины без номеров, якобы, вызывают беспокойство у граждан. Они могут находиться в розыске или использоваться в преступлениях.