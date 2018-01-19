Доходы от эвакуации автомобилей стремительно сокращаются

Как сообщает «Коммерсантъ», в 2017 году по Москве было отправлено на штрафстоянки 271 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил — на тротуаре, остановке, мосту, под запрещающими знаками. Это на 9% меньше, чем в 2015 году. Среднесуточное количество эвакуаций снизилось до 750–800 машин, хотя в 2016-м их происходило 800–850, а в 2015-м — до 900 авто.

Такое сокращение объема работ у произошло вопреки значительному расширению в столице зон, где запрещена стоянка, а количество новых запрещающих знаков с табличками «Работает эвакуатор» выросло на 10–15 %. Естественно, что уменьшение «фронта работ» вызвало значительное падение поступлений в бюджет. Так, в 2017 году эвакуация принесла около 1 млрд. рублей, а годом ранее эта сумма превышала 1,3 млрд.