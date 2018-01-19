Доходы от эвакуации автомобилей стремительно сокращаются

Фото: "АвтоВзгляд"
После подведения итогов работы службы эвакуаторов за прошедший год в Москве выяснилось, что количество случаев попадания автомобилей на штрафстоянки сократилось. Таким образом, уменьшились поступления в городской бюджет как непосредственно от эвакуации, так и от хранения машин нарушителей.
Эдуард Раскин

Как сообщает «Коммерсантъ», в 2017 году по Москве было отправлено на штрафстоянки 271 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил — на тротуаре, остановке, мосту, под запрещающими знаками. Это на 9% меньше, чем в 2015 году. Среднесуточное количество эвакуаций снизилось до 750–800 машин, хотя в 2016-м их происходило 800–850, а в 2015-м — до 900 авто.

Такое сокращение объема работ у произошло вопреки значительному расширению в столице зон, где запрещена стоянка, а количество новых запрещающих знаков с табличками «Работает эвакуатор» выросло на 10–15 %. Естественно, что уменьшение «фронта работ» вызвало значительное падение поступлений в бюджет. Так, в 2017 году эвакуация принесла около 1 млрд. рублей, а годом ранее эта сумма превышала 1,3 млрд.

Фото: "АвтоВзгляд"

Одновременно обмелел и финансовый ручей, питающийся от хранения автомобилей на штрафстоянке. В 2017 году доходы составили 1,1 млрд. рублей, или на 16% меньше, чем годом ранее.

В чем же дело? В мэрии считают, что москвичи стали реже нарушать правила парковки. Независимые эксперты предпочитают другие версии. По их мнению, тут сыграли свою роль сокращение количества эвакуаторов, дефицит мест на штрафстоянках и то, что на улицах столицы в принципе стало меньше транспорта.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что решение об отправке автомобиля на штрафстоянку принимает инспектор ГИБДД, если он припаркован на тротуаре, остановке или мосту, а также сотрудник Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), если машина оставлена в зоне действия запрещающего знака.

парковка, штрафы, эвакуаторы, платная парковка
19 января 2018
497

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы