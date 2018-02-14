Госдума пожаловлась МВД на столичных эвакуаторщиков

А если быть точнее, то, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», столь кардинальные меры против произвола эвакуаторщиков предложили принять председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель Председателя ГД Игорь Лебедев. В своем письме министру они, в частности, пишут, что регулярно получают жалобы от автолюбителей не только на некорректное, а порой и агрессивное поведение инспекторов МАДИ, но и на нарушение ими прав автовладельцев в части незаконного оформления протоколов об административных правонарушениях, принудительной эвакуации транспортных средств и соблюдения иных процессуальных норм законодательства России.

Так, сообщают парламентарии, в феврале 2016 года произошел инцидент с участием инспектора МАДИ Артемьева А. В., который не идентифицировал стоящего перед собой гражданина как водителя транспортного средства, установленного на эвакуаторе. В дальнейшем действия данного сотрудника были признаны незаконными генпрокуратурой. А в ноябре 2017 года инспектор Аксенов А., осуществляющий незаконное задержание транспортного средства и его последующую эвакуацию, допустил оскорбления и угрозы в адрес граждан, после чего плюнул в камеру снимавшего его гражданина. По данному факту Прокуратурой Москвы также было внесено представление. Наконец, в январе 2018 года инспектором МАДИ был проигнорирован факт обращения в его адрес водителя погруженного на эвакуатор транспортного средства с просьбой вернуть автомобиль в соответствии с действующим законодательством.