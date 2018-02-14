Госдума пожаловлась МВД на столичных эвакуаторщиков

Фото avtovzglyad.ru
Депутаты Госдумы РФ обеспокоены многочисленными нарушениями законодательства со стороны сотрудников «Московской административной дорожной инспекции (МАДИ)». Причем настолько, что обратились к министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить сотрудников этой структуры на профессиональную пригодность и даже поставить вопрос об изъятии переданных правительству Москвы полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Александр Ростарчук

А если быть точнее, то, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», столь кардинальные меры против произвола эвакуаторщиков предложили принять председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель Председателя ГД Игорь Лебедев. В своем письме министру они, в частности, пишут, что регулярно получают жалобы от автолюбителей не только на некорректное, а порой и агрессивное поведение инспекторов МАДИ, но и на нарушение ими прав автовладельцев в части незаконного оформления протоколов об административных правонарушениях, принудительной эвакуации транспортных средств и соблюдения иных процессуальных норм законодательства России.

Так, сообщают парламентарии, в феврале 2016 года произошел инцидент с участием инспектора МАДИ Артемьева А. В., который не идентифицировал стоящего перед собой гражданина как водителя транспортного средства, установленного на эвакуаторе. В дальнейшем действия данного сотрудника были признаны незаконными генпрокуратурой. А в ноябре 2017 года инспектор Аксенов А., осуществляющий незаконное задержание транспортного средства и его последующую эвакуацию, допустил оскорбления и угрозы в адрес граждан, после чего плюнул в камеру снимавшего его гражданина. По данному факту Прокуратурой Москвы также было внесено представление. Наконец, в январе 2018 года инспектором МАДИ был проигнорирован факт обращения в его адрес водителя погруженного на эвакуатор транспортного средства с просьбой вернуть автомобиль в соответствии с действующим законодательством.

И особое возмущение народных избранников вызвал тот факт, что после обильных февральских снегопадов, заваливших и парализовавших дорожное движение в столице, в безвыходную ситуацию попали водители, которые не имели возможности покинуть парковочные места или припарковаться на предусмотренных для этого участках.

При этом исправно работали эвакуаторы, по решению инспекторов МАДИ задерживающие и перемещающие транспортные средства на штрафные стоянки за малейшие нарушения установленных норм и правил парковки. По имеющейся у депутатов информации, подобные действия были применены даже в отношении автомобилей инвалидов.

В связи с этим господа Нилов и Лебедев, ссылаясь на п. 1.4. ст. 2 «Соглашения между МВД РФ и Правительством Москвы о передаче городу Москве части федеральных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях», просят Владимира Колокольцева «дать поручение провести проверку профпригодности сотрудников указанного ведомства и поставить вопрос об изъятии переданных Правительству Москвы полномочий». Тем более, подчеркивают подписанты, что «случаи нарушения законодательства работниками МАДИ, демонстрирующими неразумное, вызывающее социальную напряженность бездушное и предвзятое отношение к автолюбителям, не единичны».

автоправо, эвакуаторы, платная парковка, безопасность дорожного движения, дептранс
14 февраля 2018
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