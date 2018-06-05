«Скидку» в 50% от штрафа продлят свыше 20 дней

На сайте правительства РФ появилось сообщение о том, что в Госдуму направлен пакет поправок в КоАП, касающийся порядка уплаты штрафов водителями. Новеллы должны позволить автовладельцам-нарушителям ПДД оплачивать только половину штрафа даже если «письмо счастья» с уведомлением о нем было доставлено по истечении 20-дневного льготного периода.

Необходимость модернизации КоАП возникла после решения Конституционного суда (КС) РФ по жалобе г-на Юрия Рейнхиммеля. В 2016 году его в автоматическом режиме оштрафовали на 500 рублей за превышение скорости. Постановление об этом штрафе пришло ему по почте уже по истечении 20-дневного срока скидки, предусмотренной статьей 32.2 КоАП. Суды разных инстанция отказали ему в восстановлении льготного срока оплаты, а КС отменил их решения и рекомендовал законотворцам соответствующим образом доработать КоАП.

Разработанный по итогам той истории правительственный законопроект предлагает «внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности».