Скорость в центрах городов снизят до 20 км/ч

Там, где будет действовать знак «Зона с ограничением максимальной скорости» до 20 км/ч, пешеходы смогут бессистемно переходить проезжую часть — вне зависимости от отсутствия пешеходного перехода.

Кроме того, появится новый знак «Велосипедная зона», а также свежая разметка, позволяющая велосипедистам ехать по всей ширине дороги. Водителям авто здесь запретят двигаться быстрее 20 км/ч — приоритет отдается двухпедальным участникам дорожного движения. Как вы понимаете, о так называемых не штрафуемых +19 км/ч речи не идет.

Впрочем, это еще не все. Власти не разрешат стоянку транспортных средств у съездов с тротуаров, а также нельзя будет останавливаться на машине меньше, чем за пять метров до пересечения с велодорожкой.