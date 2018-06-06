Скорость в центрах городов снизят до 20 км/ч

Фото: Геннадий Черкасов
Минтранс вынес на обсуждение проект с дополнениями и изменениями в ПДД — на ряде центральных улиц власти намерены ввести ограничения скорости для автотранспорта до 20 км/ч. Похоже, пешеходы вскоре будут передвигаться быстрее, чем водители.
Мирон Горин

Там, где будет действовать знак «Зона с ограничением максимальной скорости» до 20 км/ч, пешеходы смогут бессистемно переходить проезжую часть — вне зависимости от отсутствия пешеходного перехода.

Кроме того, появится новый знак «Велосипедная зона», а также свежая разметка, позволяющая велосипедистам ехать по всей ширине дороги. Водителям авто здесь запретят двигаться быстрее 20 км/ч — приоритет отдается двухпедальным участникам дорожного движения. Как вы понимаете, о так называемых не штрафуемых +19 км/ч речи не идет.

Впрочем, это еще не все. Власти не разрешат стоянку транспортных средств у съездов с тротуаров, а также нельзя будет останавливаться на машине меньше, чем за пять метров до пересечения с велодорожкой.

штрафы, ПДД, КоАП, вред здоровью, безопасность дорожного движения, пробки, мототехника, велосипед, дорога, ГИБДД, дептранс
6 июня 2018
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