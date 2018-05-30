Какие засады на водителей устраивает ГИБДД во дворах многоэтажек

В общих положениях ПДД определение «жилая зона» отсутствует, но в разделе 17 сказано, что въезды на эту территорию, так же как и выезды, обозначаются соответствующими знаками (5.21 и 5.22). Кстати, что считать «дворовой территорией» ПДД также не объясняют, хотя оба этих понятия различаются. В то же время Правила устанавливают, что требования знака «Жилая зона» распространяются также и на дворы.

Прежде всего водитель должен знать, что в отличие от шоссе, проспектов и улиц, в жилых зонах пешеход считается полноправным хозяином, имеющим все преимущества движения перед транспортом. Здесь он может свободно гулять не только по тротуарам, но и по проезжей части. В то же время в Правилах есть разумная оговорка о том, что пешеходы не должны создавать для автомобилей необоснованные помехи.

Имейте в виду, что в жилой зоне запрещается учебная езда и сквозное движение. Если гаишник докажет, что вы через двор объезжали пробку, то выпишет штраф на сумму 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге вы заплатите 3000 рублей (пункт 12.28 КоАП).