Какие засады на водителей устраивает ГИБДД во дворах многоэтажек

Сейчас в крупных мегаполисах все чаще можно видеть знак «Жилая зона», хотя раньше он был редкостью. Устанавливают его неслучайно, поскольку он предусматривает ряд требований, о которых многие водители до сих пор не догадываются. Чтобы сотрудник ГИБДД не осчастливил вас протоколом в родном дворе, «АвтоВзгляд» напомнит, что означает знак «Жилая зона».
Иван Флягин

В общих положениях ПДД определение «жилая зона» отсутствует, но в разделе 17 сказано, что въезды на эту территорию, так же как и выезды, обозначаются соответствующими знаками (5.21 и 5.22). Кстати, что считать «дворовой территорией» ПДД также не объясняют, хотя оба этих понятия различаются. В то же время Правила устанавливают, что требования знака «Жилая зона» распространяются также и на дворы.

Прежде всего водитель должен знать, что в отличие от шоссе, проспектов и улиц, в жилых зонах пешеход считается полноправным хозяином, имеющим все преимущества движения перед транспортом. Здесь он может свободно гулять не только по тротуарам, но и по проезжей части. В то же время в Правилах есть разумная оговорка о том, что пешеходы не должны создавать для автомобилей необоснованные помехи.

Имейте в виду, что в жилой зоне запрещается учебная езда и сквозное движение. Если гаишник докажет, что вы через двор объезжали пробку, то выпишет штраф на сумму 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге вы заплатите 3000 рублей (пункт 12.28 КоАП).

Доказать факт такого правонарушения гаишники смогут, если зафиксируют его на видео. В Москве бывали случаи, когда жильцы домов, уставшие от пробок во дворах, вызывали ГИБДД. В результате один сотрудник вставал на въезде во двор, второй — на выезде, чтобы фиксировать факты сквозного проезда через жилую зону. Сколько им удалось поймать нарушителей, история умалчивает.

Полицейские могут застать вас врасплох, когда вы будете прогревать двигатель, потому что стоянка с работающим мотором в зоне действия указанного знака запрещена. Вне закона здесь и парковка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, если для для этого специально не выделено место с разметкой или обозначенное знакам. Кроме того, в жилых зонах и на дворовых территориях нельзя ездить со скоростью свыше 20 км/ ч.

Ну и о главном предостережении для водителей, актуальном в жилых зонах, портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Речь идет о многочисленных случаях, когда гаишники оформляют автолюбителей, выпивающих в припаркованных во дворах d машинах, под «лишенку». Не пируйте в автомобилях даже несмотря на то, что недавно Верховный суд вынес по этому делу один оправдательный приговор.

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31 мая 2018
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