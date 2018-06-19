Водителей заставят сдавать анализы на наркотики при замене «прав»

Очередную радикальную инициативу, касающуюся выявления водителей-наркоманов, выдвинул беспокойный депутат Госдумы Виталий Милонов.

–Я считаю, что каждый водитель должен проходить проверку не только формальную, для галки, стоит он на учете в наркодиспансере или нет, а при получении «прав» или при получении разрешения на такси обязательно сдавать экспресс-тест на наркотики. Всех водителей в России нужно проверить на употребление наркотиков. И если человек хоть когда-то употреблял наркотики и следы остались, то отнимать права к чертовой матери. Наркозависимые вообще не должны управлять автомобилем — заявил парламентарий представителям СМИ.

При этом Милонов продемонстрировал глубокое понимание и точное знание специфики поведения людей, предпочитающих алкоголь.

– Пьяница может проспаться, одуматься и так далее, а наркоман — никогда, он уже социально деформирован. У всех отнять права, пусть ходят пешком или ездят на самокатах — рубанул с плеча законотворец.