Корвалол, валокордин, пенталгин: за употребление каких лекарств ГИБДД лишит прав

Фото: АвтоВзгляд
Если вы думаете, что надолго лишиться водительской корочки можно лишь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то сильно ошибаетесь. Остаться без «прав» можно, даже приняв безобидную таблеточку от кашля.
Мирон Горин

Не верите? А зря… У нас в стране действует приказ Минздрава от 14 июля 2003 г. № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения», регулирующий порядок медицинского освидетельствования водителей на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Именно на его основании п.17 «Инструкции по проведению медосвидетельствования» позволяет сделать трезвого как стеклышко человека самым настоящим наркоманом.

Судите сами: «заключение о состоянии опьянения в результате употребления наркотиических средств, психотропных или иных веществ выносится при наличии клинических признаков опьянения и обнаружении при химико-токсикологическом исследовании биологического объекта одного или нескольких наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, их метаболитов вне зависимости от их концентрации».

Слишком много букв, и ничего не понятно? Тогда объясним: ключевая фраза тут «вне зависимости от их концентрации». То есть даже мизерный показатель запрещенного вещества, подлежащего контролю, лишит наполнившего мочой баночку водителя «прав». До сих пор не ясно? Дело в том, что даже запрещенные к обороту и признанные наркотическими средства довольно часто входят в состав тех или иных лекарств. Какие-то из них продаются по рецептам, а какие-то — без оных.

Фото: Ян Сегал

Иными словами, приняли вы обезболивающее или отхаркивающее средство, а тут откуда ни возьмись придорожные полицейские, которые при освидетельствовании вполне законно повесят вам клеймо наркозависимого. Ну а суд — понятное дело — без разбора лишит вас водительского удостоверения.

Так, например, произойдет, если «рулевой» проглотит всем известный «Нурофен плюс», где содержится запрещенное вещество — кодеин. От последнего — естественно, при лошадиных дозах — люди получают эйфорию, сильно схожую с эффектом от употребления наркотиков опиоидной группы. Аналогичный состав у обезболивающих таблеток «Пенталгин-Н», а также средств от кашля «Коделак» и «Кодтерпин». Более эффективные обезболивающие средства, вроде «Трамала», «Залдиара» и «Трамадола», созданы на основе подконтрольных законодательством трамадола гидрохлорида, которые также в мгновение ока превратят водителя в пешехода.

Фото: Геннадий Черкасов

А как вам понравится небезызвестный «Андипал», который снимает головную боль не только благодаря анальгину, но и фенобарбиталу, также запрещенному к обороту? Да что там говорить, если этот самый фенобарбитал есть в составе обычных «Корвалола» и «Валокардина». Вероятно, успокаивающие и сосудорасширяющие средства принимают не только бабушки, когда понервничают, но и любители недорого «поторчать». Что ж, пусть: главное — за руль потом не садиться.

К слову, управлять автомобилем без риска лишиться «прав» после употребления подобных препаратов можно лишь спустя пару-тройку суток, а некоторые вещества выводятся из организма и через пять дней.

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20 февраля 2018
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