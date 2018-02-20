Корвалол, валокордин, пенталгин: за употребление каких лекарств ГИБДД лишит прав

Не верите? А зря… У нас в стране действует приказ Минздрава от 14 июля 2003 г. № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения», регулирующий порядок медицинского освидетельствования водителей на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Именно на его основании п.17 «Инструкции по проведению медосвидетельствования» позволяет сделать трезвого как стеклышко человека самым настоящим наркоманом.

Судите сами: «заключение о состоянии опьянения в результате употребления наркотиических средств, психотропных или иных веществ выносится при наличии клинических признаков опьянения и обнаружении при химико-токсикологическом исследовании биологического объекта одного или нескольких наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, их метаболитов вне зависимости от их концентрации».

Слишком много букв, и ничего не понятно? Тогда объясним: ключевая фраза тут «вне зависимости от их концентрации». То есть даже мизерный показатель запрещенного вещества, подлежащего контролю, лишит наполнившего мочой баночку водителя «прав». До сих пор не ясно? Дело в том, что даже запрещенные к обороту и признанные наркотическими средства довольно часто входят в состав тех или иных лекарств. Какие-то из них продаются по рецептам, а какие-то — без оных.