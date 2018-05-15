Наркологи продолжают подделывать результаты медосвидетельствования водителей

Трезвый житель Подмосковья, в машину которого врезался на мотоцикле подросток-аутист, путем нехитрых противозаконных манипуляций сотрудников наркодиспансера оказался «на бумаге» нарушителем, управлявшим машиной чуть ли не в состоянии наркотической комы и лишился «прав» на 19 месяцев.
Житель подмосковной Сходни уже который месяц безуспешно ищет справедливости у отечественной Фемиды и теперь собирается идти в Верховный Суд, пытаясь оспорить безосновательное лишение «прав».
Эта история началась еще вечером 26 июля 2017 года. Житель Химок Максим Сергеев неспешно ехал на своем Renault Logan по улице Синявинской в подмосковной Сходне. В какой-то момент с тротуара под колеса машины выкатился мяч, которым играли дети. Автолюбитель остановился, открыл переднюю пассажирскую дверь и сделал замечание неосторожным футболистам. В этот момент в распахнутую дверь авто на скорости 50—60 км/ч врезается мотоцикл без госномеров с двумя юными седоками.
Пилотировал байк 14-летний юноша, состоящий, как выяснилось позже, на учете в психдиспансере. Герой нашего повествования, помимо наряда ГИБДД, вызвал на место происшествия пару машин скорой помощи. Обоих «мотоциклетных юношей» увезли в медучреждение, а сотрудники ДПС по такому случаю завели дело по статье 12.24 КоАП — «нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». В этом случае водителя полагается проверять на предмет опьянения. И повезли г-на Сергеева в ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ по адресу Москва, Старопетровский проезд дом 2.
Там продувка на алкоголь показала «нули», а с анализом мочи начались «приключения». Со слов Максима Сергеева дело происходило так: Сотрудница диспансера дала мне одноразовую пластиковую емкость и сказала: «Пройдите в туалет для сдачи мочи». Сделал как сказали. Позже она попросила перелить мою мочу в другую емкость, в которой уже были остатки и подтеки непонятной жидкости. Я спросил: «Зачем мне переливать, если я в больнице сдаю анализы в одной банке, и никуда не переливаю, а в этой подтеки непонятные?» На что прозвучал ответ: «Так надо, переливайте, я сказала». Затем, по ее указанию, я перелил содержимое в другую стеклянную емкость, а мою пустую банку она потребовала закрыть и выкинуть в контейнер с водой.
Заметим, что по правилам проведения таких тестов, ни о каких переливаниях в нестерильную тару и речи быть не может. Более того, проба должна быть немедленно разделена на две части в одноразовые стерильные емкости. В течение 5 минут медперсонал обязан для исключения фальсификации измерить температуру, кислотность, относительную плотность и содержание креатина в моче. Ничего этого, по утверждению Сергеева, сделано не было. Да и не знал он тогда о таких тонкостях. За отсутствие столь специфических знаний ему в последствии пришлось поплатился «правами». А тогда ему выдали справку за номером № 770 о прохождении медицинского освидетельствования. Результаты анализа мочи пообещали предоставить дня через 4—5.
Через неделю Сергеев вновь посетил наркодиспансер и получил на руки акт медицинского освидетельствования №770. И только приехав домой, он обнаружил, что в полученном документе указаны не его данные. Вернувшись через несколько дней в диспансер за разъяснениями, он услышал: «Вы нам отдайте эти бумажки — акт медицинского освидетельствования № 770 с неверными данными и справку №770 выданную сразу после взятия анализа с правильными ФИО, — а мы вам дадим акт медицинского освидетельствования № 790, согласно которому у вас обнаружен фенобарбитал».
Шокированный такими новостями и методами работы наркологов, Сергеев понял, что пора обращаться к адвокату. Уже в присутствии юриста позже выяснилось, что акт № 790 датирован 04.04.2017 — то есть он был якобы составлен аж за четыре месяца до того злосчастного ДТП! И согласно этому фальсифицированному акту в образце было обнаружен запрещенный для употребления водителем «фенобарбитал в количестве 2342 нг/моль». Для понимания скажем, что при столь высокой концентрации этого психотропного вещества в крови человек не то, что машину водить, ровно сидеть вряд ли сможет.
А далее заработала «лишенческая» машина. Уже в сентябре прошлого года мировой суд на основании фактически поддельного акта, — с номером, не соответствующим пробе, составленным за четыре месяца до ДТП, — лишил Сергеева Максим Николаевича «прав» на 19 месяцев за езду в нетрезвом виде. К слову говоря, его дело о «причинении вреда здоровью» юным байкерам к тому времени уже было закрыто «за отсутствием состава правонарушения». Обжалование в Головинском районном суде ничего не изменило.
Судья Базаров С. Н. молниеносно, за 6 минут, принял решение оставить лишение «прав» в силе. Но рекорд объективности и всестороннего изучения материалов поставила апелляционная инстанция Мосгорсуда в лице судьи Базьковой Е. М. Максим Сергеев сетует, что она согласилась с выводами нижестоящих судей даже не истребовав дело для изучения. Хотя в решении написала, что ознакомилась с ним. В такой ситуации г-ну Максимову остается уповать только на Верховный суд. Там, робко надеется он, может, снизойдут и по-настоящему прочтут его дело…