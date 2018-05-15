Наркологи продолжают подделывать результаты медосвидетельствования водителей

Житель подмосковной Сходни уже который месяц безуспешно ищет справедливости у отечественной Фемиды и теперь собирается идти в Верховный Суд, пытаясь оспорить безосновательное лишение «прав».

Эта история началась еще вечером 26 июля 2017 года. Житель Химок Максим Сергеев неспешно ехал на своем Renault Logan по улице Синявинской в подмосковной Сходне. В какой-то момент с тротуара под колеса машины выкатился мяч, которым играли дети. Автолюбитель остановился, открыл переднюю пассажирскую дверь и сделал замечание неосторожным футболистам. В этот момент в распахнутую дверь авто на скорости 50—60 км/ч врезается мотоцикл без госномеров с двумя юными седоками.

Пилотировал байк 14-летний юноша, состоящий, как выяснилось позже, на учете в психдиспансере. Герой нашего повествования, помимо наряда ГИБДД, вызвал на место происшествия пару машин скорой помощи. Обоих «мотоциклетных юношей» увезли в медучреждение, а сотрудники ДПС по такому случаю завели дело по статье 12.24 КоАП — «нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». В этом случае водителя полагается проверять на предмет опьянения. И повезли г-на Сергеева в ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ по адресу Москва, Старопетровский проезд дом 2.