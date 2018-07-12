Водители научились экономить на штрафах ГИБДД

МВД подвело итоги за первую половину 2018 года в области выписывания штрафных постановлений автовладельцам. Попутно подсчитали и количество денег, собранных с них таким образом.

– В первой половине 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 55,2 млн. постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 54,1 млн. могли быть уплачены в размере 50%. Всего уплачено со скидкой 31,9 млн., что составляет 87 % от общего количества уплаченных административных штрафов 36,8 млн. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство водителей и владельцев автомашин воспользовалось уплатой штрафа «со скидкой», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возможность уплаты штрафов за нарушение ПДД в половинном размере в течение 20 суток со дня вынесения постановления существует в российском законодательстве более 2,5 лет. На данный момент большинство водителей освоились с этим и активно пользуются возможностью проверить наличие штрафов через интернет. Так, по данным МВД, если в первом полугодии 2017 году таких запросов поступило более 61 млн., то за аналогичный период 2018-го — уже более 173,5 млн., почти в три раза больше.