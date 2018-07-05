Когда за перевозку лишних пассажиров можно получить большой штраф

Бывает, что нужно срочно перевезти кучу друзей-знакомых, а под рукой только твоя малолитражка. Отличный, на первый взгляд, выход — запихнуть всех вповалку, на коленях друг у друга и тронуться в путь. Кое-кого можно и в багажник отправить — ничего страшного, ехать то недалеко. Однако, как уточнил портал «АвтоВзгляд», подобное путешествие может закончится для всех «туристов» — и водителя, и пассажиров — крупными денежными потерями.
«Ноу-хау» по перевозке друзей «штабелями» в салоне легковушки работает, как правило, до первого встречного наряда полиции — либо ДПС, либо ППС. Обычно подобные экзерсисы на дороге исполняются изрядно пьяными участниками. А нетрезвый водитель — желанная (со всех точек зрения) добыча для любого полицейского. За «пьяные» протоколы его интенсивно любит начальство и всячески гладит по головке. Так что завидев характерно перегруженную машину, тем более с торчащими из открытого багажника развеселыми телами, первый же встречный правоохранитель постарается ее обязательно остановить.
Водителя, разумеется, немедленно начнут проверять на предмет опьянения. Но даже если он окажется трезв, как правоверный во время поста, без оформленного протокола его все равно не отпустят. Претензии будут основываться на нарушениях правил перевозки пассажиров. Пункт 22.8 ПДД запрещает перевозить их «сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства». Число пассажирских мест в авто обязательно указывается в руководстве по эксплуатации машины. Но кто из автовладельцев в этот талмуд заглядывает? Однако количество предусмотренных конструкцией пассажирских мест легко определяется на глаз.
С передним пассажирским местом все понятно. А на заднем диване следует подсчитать количество установленных там ремней безопасности.
Их на втором ряду в салоне бывает либо два, либо три — в зависимости от модели авто. Вот и получается, что в стандартной легковушке можно на законных основаниях перевозить либо троих, либо четверых пассажиров. В больших внедорожниках или микроавтобусах бывает и по пять, и по шесть, и по семь оборудованных ремнями безопасности мест. Соответственно, там можно возить ровно столько людей, сколько имеется ремней.
Когда же мы едем в режиме «веселая компания» с лишними пассажирами на борту, над водителем нависает статья 12.23 КоАП, которая за нарушения правил перевозки людей грозит 500 рублями штрафа. А если у нас еще и в багажнике человеческое тело едет, то по той же статье Кодекса автовладельцу придется заплатить дополнительные 1000 рублей штрафа — за перевозку людей вне кабины автомобиля.
Особо изобретательный сотрудник ГИБДД может не остановиться на «обилечивании» одного только водителя за неправильную перевозку пассажиров. «Лишние» попутчики наверняка окажутся не пристегнутыми ремнями безопасности. А значит каждому за это можно выписать по 500 рублей штрафа — в порядке статьи 12.29 КоАП.
Ну а если сотруднику удастся доказать документально, с помощью медосвидетельствования, что не пристегнутые пассажиры пьяны, то каждому из них придется будет оформить уже по 1500 рублей штрафа. Но о подобных случаях широкой общественности ничего не известно.