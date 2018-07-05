Когда за перевозку лишних пассажиров можно получить большой штраф

«Ноу-хау» по перевозке друзей «штабелями» в салоне легковушки работает, как правило, до первого встречного наряда полиции — либо ДПС, либо ППС. Обычно подобные экзерсисы на дороге исполняются изрядно пьяными участниками. А нетрезвый водитель — желанная (со всех точек зрения) добыча для любого полицейского. За «пьяные» протоколы его интенсивно любит начальство и всячески гладит по головке. Так что завидев характерно перегруженную машину, тем более с торчащими из открытого багажника развеселыми телами, первый же встречный правоохранитель постарается ее обязательно остановить.

Водителя, разумеется, немедленно начнут проверять на предмет опьянения. Но даже если он окажется трезв, как правоверный во время поста, без оформленного протокола его все равно не отпустят. Претензии будут основываться на нарушениях правил перевозки пассажиров. Пункт 22.8 ПДД запрещает перевозить их «сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства». Число пассажирских мест в авто обязательно указывается в руководстве по эксплуатации машины. Но кто из автовладельцев в этот талмуд заглядывает? Однако количество предусмотренных конструкцией пассажирских мест легко определяется на глаз.

С передним пассажирским местом все понятно. А на заднем диване следует подсчитать количество установленных там ремней безопасности.